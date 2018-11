Slutskiy wil goede bekende verslaan: 'Maar het is niet Dick tegen Leonid'

ARNHEM - Voor Vitesse-trainer Leonid Slutskiy is de wedstrijd tegen FC Utrecht misschien wel een extra bijzondere. De Russische coach speelde in het verleden al regelmatig tegen teams van Dick Advocaat en daarnaast is de toptrainer ook een goede bekende van Slutskiy.

'Ik ken hem heel goed, want hij is natuurlijk heel populair in Rusland. Hij was de trainer van Zenit Sint-Petersburg en hij is natuurlijk de beste Zenit-trainer ooit. Hij won niet alleen de competitie, maar ook de UEFA-cup en de Supercup.'

En in die tijd dat Advocaat trainer was van Zenit speelde hij met enige regelmaat tegen de huidige Vitesse-coach. 'Ik weet nog dat de eerste wedstrijd van hem in Rusland tegen mij was. Het werd 0-0. Het is leuk om hem hier in de eredivisie weer tegen te komen, maar het is geen wedstrijd tussen Dick en mij. Het is een wedstrijd tussen Vitesse en Utrecht.'

'Ik belde Advocaat'

Toch gaat de band tussen Slutskiy en Advocaat iets verder dan alleen tegen elkaar spelen. 'Drie maanden voordat ik hier aan de bak ging, belde ik hem op. Ik had heel veel vragen voor hem en hij heeft mij erg beleefd te woord gestaan. Hij vertelde mij onder meer dat de eredivisie een grote uitdaging voor mij zou zijn.'

Büttner keert terug

Geen Slutskiy tegen Advocaat dus, maar wel Vitesse tegen Utrecht. Twee directe concurrenten tegen elkaar. 'We hebben allebei de punten hard nodig. Utrecht heeft een goed team, maar ik heb wat wedstrijden gezien en ik denk dat het zeker mogelijk is om te winnen.'

Dat gaat in ieder geval gebeuren zonder Doekhi, die bij PSV een rode kaart kreeg. Dat betekent dat er twee wijzigingen zijn ten opzichte van vorige week. Rasmus Thelander zal in de basis starten. Ook keert Büttner na een liesblessure weer terug in de basis.

Opstelling: Eduardo; Karavaev, Thelander, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Bero, Foor; Ødegaard, Darfalou, Linssen.