Dorpshuizen moeten op zoek naar nieuwe initiatieven om hoofd boven water te houden

Er zijn naar schatting driehonderd dorpshuizen, buurthuizen en multifunctionele centra in Gelderland. 'De rol van het dorpshuis verandert', zegt Guido Ariessen van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. 'Het wordt breder. Was het eerder vooral de huisvesting van verenigingen, tegenwoordig komen steeds meer functies bij zoals een plantenasiel, kledingruil of samen eten.'

De tekst gaat verder onder de foto:

Het plantenasiel in buurthuis Thuis in Wageningen. Foto Omroep Gelderland

Noodgedwongen op zoek naar nieuwe activiteiten

Door het teruglopende ledenaantal van bijvoorbeeld muziekverenigingen is er minder toeloop bij de traditionele dorpshuizen. Terwijl de gemeenschapshuizen met een andere invulling juist steeds meer mensen trekken. Gemeenschapshuizen die financieel onder druk staan gaan vaak noodgedwongen op zoek naar nieuwe initiatieven.

Het dorpshuis als moderne VVV

Annemieke Riefel, jurylid bij de verkiezing ‘Dorpshuis van het jaar 2018’ ziet kansen voor dorpshuizen door een gasthuisfunctie te gaan vervullen voor recreanten en toeristen. De trend in het toerisme is ‘go local’, recreanten en toeristen willen vooral van de inwoners zelf horen in welke omgeving ze zijn, wat er te doen is en wie er wonen.' Koffie in een dorpshuis om verhalen en tips van de locals te krijgen zou wel eens heel goed kunnen werken.'

Koersbal en LAN-party’s in Babberich

Bij de verkiezing Dorpshuis van het jaar 2018 zijn veel voorbeelden te zien van vernieuwende dorpshuizen. Van de zes genomineerden is Kulturhus de Borg in Babberich misschien wel de meest traditionele. De Borg is een groot verzamelgebouw in het centrum van Babberich. De gymzaal, school, het kinderdagverblijf, de fysiotherapie en logopedisten zijn er in ondergebracht. Je bent er welkom voor een maaltijd, de bingo, koersbal, aerobic en muziekles. Maar er worden bijvoorbeeld ook LAN-party’s (bijeenkomsten voor computerliefhebbers om samen te gamen) gehouden.

Vanavond in de TV uitzending van Dorpshuis van het Jaar staat Kulturhus de Borg centraal. Presentatrice Angelique Krüger schuift aan bij de gezamenlijke maaltijd en in de uitzending is te zien hoe het dorpshuis door een vakjury en door de beheerders van de andere genomineerde huizen wordt beoordeeld.

Hier alvast een voorproefje op de uitzending (tekst gaat verder onder de video):

De verkiezing dorpshuis van het jaar is elke zaterdagavond te zien bij Omroep Gelderland om 17.20 uur (elk uur herhaald). Voor meer informatie klik hier.