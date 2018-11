Lek nog niet dicht: elk uur stroomt 400.000 liter vervuild water in de Berkel

LOCHEM - Er stroomt nog steeds vervuild water in de Berkel. Het gaat om zo'n 400.000 liter per uur. Dat bevestigt het Waterschap Rijn & IJssel tegenover Omroep Gelderland. Het vervuilde water van FrieslandCampina bestaat uit afvalwater met eiwitten. Dit zorgt voor te weinig zuurstof in het water, waardoor vissen in de Berkel massaal het loodje leggen.

Volgens een woordvoerder wordt er op dit moment druk overlegd over het afdichten van het lek. 'Dat is op dit moment gewoon nog niet mogelijk. We moeten straks ook nog gaan graven naar de leiding want die ligt nog onder de grond.'

Wel doet het waterschap er alles aan om het lek te dichten. 'We hebben de stuw afgesloten en we pompen al het water weg naar een apart reservoir.'

FrieslandCampina zoekt mee naar oplossing

Ook FrieslandCampina baalt van de leidingbreuk, zo laat een woordvoerder weten. 'Het is ons afval in de leiding van het waterschap dus we zoeken mee naar een oplossing.' Volgens het bedrijf is het niet mogelijk om de productie stop te zetten. 'We moeten doorgaan met de productie want anders komen alle andere productielocaties in gevaar. Ook de koeien stoppen niet met melk produceren, dus de fabriek stopzetten is geen optie.'

Druk overleg

Het waterschap is de hele ochtend druk in overleg om het lek te dichten. Vanmiddag gaan inspecteurs op locatie kijken wat daarvoor mogelijk is. Tot die tijd is het lek altijd nog niet gedicht.

Het lek levert vooralsnog geen gevaar op voor de volksgezondheid.

