Atleet Wassink protesteert tegen weghalen parcours in Doetinchem

DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem is van plan om het crossparcours bij Atletiekvereniging Argo te gaan sluiten.

En dat is tegen het zere been van atleet Gert-Jan Wassink. De Apeldoorner met roots in de Achterhoek geeft daar trainingen. "De jeugd kan op dit parcours perfect veelzijdig trainen. Zo kunnen we kinderen stimuleren om motorisch beter te bewegen en te lopen. Het parcours wordt door verschillende groepen en vooral jeugd gebruikt voor interval trainingen, heuveltraining en door loopgroepen als mooie ronde. Het parcours grenst direct aan de baan en is gaaf qua ligging. Vrijwilligers van AV Argo hebben het parcours fantastisch opgeknapt en vervuilde grond weggehaald, zodat mensen zich niet kunnen bezeren. Het is namelijk een oude vuilstort en grond is flink vervuild."

Maar het parcours dreigt nu dus te verdwijnen. "Ik ben het hier uiteraard niet mee eens, want de gemeente denkt alleen groen, maar niet wat er in dat groen gebeurt. Dit protest vanuit onze kant is, omdat kinderen al zo weinig bewegen in de natuur. Waarom dan weer zo'n mooi onderhouden parcours als beweegronde weghalen? De logica om het terug te geven aan de natuur snap ik dan ook niet zo goed, als je weet hoe vies de grond is. Uiteraard merkt de hardloper daar niets van want die loopt op het zand. De vogels hebben weer weinig last van de hardlopers, want we gebruiken geen grote banden of motor in onze benen en schoenen."