Man beticht Drutens gemeentebestuur van maffiapraktijken

ARNHEM - De rechtszaak tegen een 60-jarige man die het Drutens gemeentebestuur van 'maffiapraktijken' zou hebben beticht, is aangehouden. De man kon vrijdag door ziekte niet naar de rechtbank komen.

De man uit Deest zou in mei vorig jaar drie brieven aan de gemeenteraad van Druten en Beuningen hebben gestuurd waarin hij burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris betichtte van corruptie, belangenverstrengeling en gesjoemel met grondtransacties. Het Drutens gemeentebestuur nam de kwestie hoog op en deed aangifte van laster.

'Mediator beter'

Deze vrijdag had de man voor de rechter moeten verschijnen, maar zijn advocaat Samir Ben Tarraf laat weten dat de Deestenaar ziek is. Hij verblijft op dit moment in Oostenrijk, en heeft hoge koorts door een infectie. De advocaat toonde een verklaring van een Oostenrijkse arts die hem afraadt naar Nederland te reizen. De rechtbank hield daarop de zaak aan.

Ben Tarraf vindt dat deze zaak ook niet in de rechtszaal moet worden uitgevochten, maar dat er een mediator moet worden aangesteld. 'Mijn cliënt is inwoner van de gemeente, hij moet uiteindelijk ook weer bij de gemeente kunnen aankloppen.' Volgens de advocaat ligt er een langlopend conflict met de gemeente aan ten grondslag. 'Hij had misschien zijn woorden beter kunnen kiezen, maar hij heeft niemand bedreigd. Hij wordt verdacht van het verspreiden van onwaarheden. En het is nog maar de vraag of er geen kern van waarheid zit in zijn uitlatingen.'