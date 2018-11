De Graafschap - PSV herinnert aan 'scrimmage van de eeuw'

Youssef El Jebli viel in tijdens het laatste duel met PSV voor De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap speelt zaterdag voor het eerst in drie jaar weer thuis tegen PSV. De laatste ontmoeting mondde uit in een memorabele en magische clash.

Op een kolkende Vijverberg trok PSV op 31 oktober 2015 uiteindelijk aan het langste eind. De ploeg van toen nog Philip Cocu vertrok met een 3-6 overwinning uit Doetinchem. Meest in het oog springend van die wedstrijd was een scrimmage in de 76e minuut voor het doel van keeper Jeroen Zoet. Een onvervalste en historische scrimmage die ongeveer 30 seconden duurde. PSV kreeg de bal maar niet weg en De Graafschap bleef maar drukken.

Spektakel voor Jeroen Zoet

In dat bizarre duel liet PSV de Achterhoekers voor rust alle hoeken van het veld zien. Al gauw stond het 3-0. De thuisploeg vocht zich echter terug tot 3-3 waarna Doetinchemmer Luuk de Jong namens PSV voor 3-4 zorgde. Daarna volgde het spektakel voor de goal van Zoet, maar de bal wilde er niet in. PSV liep nog uit naar 3-6.

Later dat seizoen, op de slotdag van de competitie, zorgde Bryan Smeets er ook nog voor dat de Eindhovenaren landskampioen werden. Smeets scoorde op de Vijverberg tegen Ajax de 1-1.

Tijdens het memorabele duel met PSV eind oktober 2015 deden vier Graafschappers mee die nu ook in de selectie zitten voor de wedstrijd van zaterdag. Dat zijn Hidde Jurjus, Ted van de Pavert, Youssef El Jebli en Bart Straalman.

Historisch duel

Een ander historisch duel was die op de eerste speeldag van het seizoen 2000-2001. De Graafschap klopte PSV thuis met 2-0. Meerdink en Turpijn zetten het stadion in vuur en vlam. Jurrie Koolhof was destijds de trainer, een oud-speler ook van PSV.

PSV is dit seizoen in de eredivisie nog zonder puntenverlies. Het won al 11 keer op rij. De Graafschap staat 15e en heeft tien punten verzameld. De wedstrijd in Doetinchem staat dit weekend onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom.