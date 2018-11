Rijnstate en SKB scoren goed in Ziekenhuis Top 100

Ziekenhuis Rijnstate (Arnhem, Velp en Zevenaar) en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk scoren goed in de Ziekenhuis Top 100 van het AD.

Rijnstate staat op de vijfde plaats bij de topklinische ziekenhuizen, het SKB is vierde bij de streekziekenhuizen. Het is voor het eerst dat in de Top 100 dit onderscheid tussen ziekenhuizen wordt gemaakt. Topklinische ziekenhuizen richten zich op complexe operaties en behandelingen, streekziekenhuizen doen vooral basiszorg. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is het beste topklinische ziekenhuis, Zorgsaam in Zeeuws-Vlaanderen is het beste streekziekenhuis.

De Top 100 maakt gebruik van gegevens die ziekenhuizen elk jaar moeten aanleveren, bijvoorbeeld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ziekenhuizen worden beoordeeld op 36 aspecten die een doorsnede zijn van de behandeling in ziekenhuizen, zoals oncologie, cardiologie, veelvoorkomende operaties, toezicht op medicijngebruik en de kwaliteit van de verpleging.

Positie Gelderse streekziekenhuizen:

Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk (4)

Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk (14)

Slingeland Ziekenhuis Doetinchem (15)

Ziekenhuis Rivierenland Tiel (25)

Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede (35)

Positie Gelderse topklinische ziekenhuizen:

Rijnstate Arnhem/Velp/Zevenaar (5)

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen (17)

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn/Zutphen (18)

Academische ziekenhuizen, zoals het Radboudumc in Nijmegen, doen niet mee in de ranglijst omdat ze moeilijk te vergelijken zijn met andere ziekenhuizen. Ook de Sint Maartenskliniek in Ubbergen, die gespecialiseerd is in houding en beweging, is niet opgenomen.