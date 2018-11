'2000 geiten maken onze gezondheid kapot'; gemeente kan vergunning niet afwijzen

ZELHEM - '2000 geiten in een schuur maken onze gezondheid kapot en de zorg erg duur'. Het is een tekst op één van de spandoeken die de publieke tribune van de gemeenteraad van Bronckhorst sieren.

De actievoerders wonen in Velswijk en zijn boos op de gemeente, omdat het college van burgemeester en wethouders in oktober instemde met de uitbreiding van een geitenstal aan de Schooltinkweg in Velswijk (Zelhem). 'We kunnen niet anders', zegt wethouder Paul Hofman tijdens de raadsvergadering.

De familie Stapelbroek heeft een geitenbedrijf aan de Schooltinkweg. Op dit moment lopen er 1200 geiten rond, maar de familie wil het bedrijf uitbreiden. In totaal moeten er 1995 geiten komen.

Zorgen over volksgezondheid

Alle politieke partijen maken zich zorgen over de gevolgen voor de volksgezondheid. 'Het is een ontzettend lastig, maar belangrijk onderwerp', zegt Antoon Peppelman van de PvdA. Hij vroeg het debat over dit onderwerp aan. 'We weten niet waarom mensen die in de buurt van een geitenstal wonen een verhoogde kans hebben op longontsteking', voegt Wilko Pelgrom van het CDA eraan toe.

'Er zijn te veel vraagtekens', zegt Jan Engels van D66. 'Op deze manier kunnen we niet doorgaan.'

'Ik kan niet anders'

Wethouder Hofman maakt duidelijk dat de gemeente niet anders kan dan akkoord gaan. De aanvraag voor de uitbreiding van de geitenstal is gedaan voordat de provincie Gelderland een rem op de groei van het aantal geiten in Gelderland afkondigde in de zomer van 2017.

'We hebben naar alle juridische aspecten gekeken en volgens ons bestemmingsplan kan dit en kunnen we de vergunning niet weigeren', zegt Hofman.

Risico's op longontsteking

Het college heeft er lang over gedaan een besluit te nemen. Ze hebben advies ingewonnen bij de GGD over de gevolgen voor de volksgezondheid.

'Ik ben ervan overtuigd dat op dit moment, ook zonder uitbreiding, het risico op longontsteking 22,5 procent is. En het is zeer goed denkbaar dat wanneer het aantal geiten toeneemt, het risico ook toeneemt.' De wethouder baseert zich op uitspraken van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Buurt staat machteloos

De buurt is woedend. 'Ik heb maar één long', zegt Bennie Wissink. 'Ik moet er niet aan denken dat er nog meer geiten komen. Maar wat kunnen we. We staan echt machteloos aan de kant.'

Zijn buurman Jan Lorskamp heeft inmiddels contact met een advocaat. 'We gaan zeker naar de rechter, want dit willen we niet.'

Gesprek tussen omwonenden en geitenboer

Op initiatief van Antoon Peppelman van de PvdA kwam er tijdens de raadsvergadering een motie op tafel die raadsbreed gedragen werd. De motie roept het college op om een gesprek op gang te brengen tussen bewoners en de ondernemer. De sfeer in de buurt is niet goed meer. Omwonenden en ondernemers kunnen niet meer met elkaar door één deur.

Ook op het gebied van handhaving moet het college ervoor zorgen dat alles uit de kast gehaald wordt. 'Deze motie is helder, duidelijk en eerlijk', zegt wethouder Hofman.

