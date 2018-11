Deel dit artikel:













Vermist meisje (16) na twee weken terecht

ARNHEM - Het 16-jarige meisje dat werd vermist nadat ze voor het laatst werd gezien in winkelcentrum Kronenbrug in Arnhem, is weer terecht. Dat meldt Search and Rescue Team Friesland (SAR) donderdag. Het meisje werd gevonden in de buurt van Hoogezand in Groningen.

Het meisje verbleef in een gesloten inrichting op de Veluwe en verdween toen ze op vrijdag 26 oktober met een begeleider in Arnhem aan het winkelen was. Vrijwilligers van SAR hadden al flyers verspreid op verschillende plekken in de provincie Groningen, waar haar ouders wonen. Het plan was om deze week ook flyers te verspreiden in Arnhem. De vader van het meisje deed eerder deze week nog een emotionele oproep bij RTV Noord in de hoop zijn dochter terug te vinden. Hij was naar eigen zeggen ten einde raad. Volgens een woordvoerster van het zoekteam verkeert het meisje in goede gezondheid en zijn de ouders erg blij. Over de omstandigheden waarin het meisje werd gevonden, kan ze niets zeggen. 💬 WhatsApp ons!

