Verhaal Grebbelinie 'valt weg' door nieuw bedrijventerrein

De gemeente en de ondernemersclub van Scherpenzeel willen bedrijventerrein 't Zwarte Land graag uitbreiden. Het grootste deel van de uitbreiding, 5 hectare, is bestemd voor Modiform, een bedrijf dat kweek-, transport en verpakkingsmaterialen maakt voor de tuinbouw. 'Wij zijn geworteld in Scherpenzeel. Wij willen onze vijf distributieplekken en opslaglocaties allemaal naar Scherpenzeel brengen', zegt Jeroen Ravensbergen, directeur van Modiform.

Grebbelinie: ons verhaal is dan weg

Stichting Grebbelinie in het vizier is tegenstander van de uitbreiding. De loopgraven van de Grebbelinie trekken veel bezoekers. Een sloot scheidt de linie van de geplande uitbreiding van Modiform. Gids Martin Seijdell: 'We vertellen hier het verhaal over de komst van de Duitsers. Die kwamen van de overkant, en dat willen we laten zien. Maar we hebben straks niets om aan te wijzen als we alleen tegen grote gebouwen aankijken. Ons verhaal is dan weg.'

Ook een aantal inwoners en ondernemers is tegen. Inwoners Nico de Haan bijvoorbeeld. 'Scherpenzeel is een mooi dorpje met relatief al veel industrie en weinig groen buitengebied. Als je daar een heel grote hap uithaalt, wordt Scherpenzeel meer een soort industrieel dorpje. En dat willen we niet.'

Regio Foodvalley beslist

Een besluit over de uitbreiding van het industrieterrein is in handen van Regio Foodvalley. Dat is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, waaronder Scherpenzeel. Begin december wordt waarschijnlijk duidelijk of de gemeente aan de slag kan met een wijziging van het bestemmingsplan voor 't Zwarte Land.

De Haan en Seijdell hebben al besloten dat zij hoe dan ook blijven strijden tegen de uitbreiding van het bedrijventerrein.