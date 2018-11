Inwoners Barneveld bijgepraat over vervuilde grond

BARNEVELD - De gemeente Barneveld houdt donderdagavond een informatiebijeenkomst voor bewoners van huizen die mogelijk gebouwd zijn op verontreinigde grond. Op de besloten bijeenkomst in middelbare school De Meerwaarde komen vele tientallen verontruste bewoners af.

In totaal zijn ongeveer 700 bewoners uitgenodigd. Namens de gemeente zijn burgemeester Asje van Dijk en wethouder Hans van Daalen aanwezig. De GGD Gelderland-Midden is vertegenwoordigd door directeur Jan Pierik en ook de grondleverancier Vink uit Barneveld is erbij.

Belangstellenden krijgen bij de ingang een formulier waarop zij hun vragen kunnen doorgeven. Sommige bezoekers reageren verontrust op de berichten over vervuilde grond, anderen zijn afwachtend.

Styreen en DDT

Maandag werd bekend dat bij nieuwbouwprojecten in Barneveld en Voorthuizen grond is gebruikt die vervuild is met het schadelijke styreen en DDT. De grond was afkomstig van de firma Vink. Die ontkent echter dat grond te vies was voor gebruik in nieuwbouwprojecten. Bovendien stelt een woordvoerder van het bedrijf dat het geleverde zand alleen voor wegen en opritten is gebruikt.

De GGD Gelderland-Midden onderzocht de mate van vervuiling. Volgens de dienst is de vervuiling zo gering dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, maar had de grond niet gebruikt mogen worden in nieuwbouw.

De politiek in Barneveld is geschrokken en drong aan op een extra raadsvergadering. Die staat voor vrijdagavond op de agenda.

