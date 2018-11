Brute overval op doodzieke man schokt buurt: 'Hij heeft ook altijd wat'

WESTERVOORT - Bewoners van De Rosmolen in Westervoort zijn geschokt. Hun 58-jarige buurman is woensdagavond tijdens een overval in zijn woning door twee mannen vastgebonden en bewusteloos geslagen. Extra schrijnend is dat de man ernstig ziek is.

'Ik ben er kapot van', zegt het 58-jarige slachtoffer als een verslaggever van Omroep Gelderland bij hem aanbelt. De man heeft zicht- en hoorbaar grote moeite met ademhalen. Hij maakt gebruik van een zuurstoffles. 'Ik heb kanker', legt hij uit. Veel tijd om te praten heeft hij niet. Steunend tegen de deurpost zegt hij: 'Kom morgen maar terug, ik moet nu naar het politiebureau in Zevenaar.'

Enorm geschrokken

Woensdagavond rukte de politie met acht surveillancewagens uit naar De Rosmolen. 'Ze hebben hier tot zeker 2.00 uur vannacht onderzoek gedaan', zegt een buurvrouw. 'Met zaklampen schenen ze maar steeds in dat gangpad daar.'

De vrouw zegt enorm geschrokken te zijn toen er bij haar aan de deur werd aangebeld. 'Ik had de gordijnen potdicht en ineens zie ik al die politieauto's, dat was wel even schrikken.'

Eerder al brand gesticht

Zo op het oog lijkt De Rosmolen een normale rustige straat. 'Er gebeurt hier nooit wat', zegt een andere bewoonster. 'Het lijkt hier wel een bejaardenhuis. Ik wil daarom eigenlijk verhuizen naar het centrum.'

De overval hakt er dus flink in bij de buurt. Maar er zijn ook bewoners die zeggen dat er wel vaker wat gebeurt in de buurt. Zo zouden er brandjes gesticht worden, vooral ook bij en rond de woning van de 58-jarige man.

Deze zomer is in zijn tuin brand gesticht en er is ook een beeldje uit zijn tuin gestolen', vertelt een bewoonster van hetzelfde rijtje huizen waar het slachtoffer woont. 'Hij heeft ook altijd wat', zegt zij.

Mannen met bivakmutsen

Volgens de vrouw is er niet veel contact met de man. 'Hij groet altijd vriendelijk hoor als ik hem zie langslopen, maar dat is het dan ook wel.' 'Ik heb twee mannen met bivakmutsen op zien staan, zegt een overbuurvrouw over het eerdere incident. De schrik zit er goed in.

Het onderzoek naar de woningoverval is in volle gang. De politie is op zoek naar mogelijk bruikbare beelden van bewakingscamera's.

Zie ook: Overvallers binden bewusteloos geslagen Westervoorter vast in huis