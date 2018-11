Winterswijk slaat oproep staatssecretaris in de wind; verondiepen kleiput gaat door

Woensdagavond is in de vaste Kamercommissie een motie van de SP aangenomen waarin gemeenten wordt gemaand niet tot verondiepen van water over te gaan tot hier een landelijk besluit over is genomen.

Vrachtwagens rijden af en aan

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat zou contact opnemen met de gemeente Winterswijk, maar liet al weten de gemeente op basis van de huidige wetgeving niet te kunnen tegenhouden.

Ondanks het verzoek van de staatssecretaris om het besluit om te storten te heroverwegen, rijden deze donderdag bij de kleiput in Winterswijk 'gewoon' vrachtwagens af en aan. Winterswijk wil de natuur meer de ruimte geven en volgens de gemeente moet dat gebeuren door de plas minder diep te maken.

SP in actie

Twee leden van de lokale afdeling van de SP demonstreerden daarom bij de kleiput tegen de werkzaamheden. Ze blokkeerden donderdagmiddag een toegangspoort met een rood-witte ketting. Burgemeester Bengevoord kwam ter plaatse en ging met hen in gesprek.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

De afgelopen maanden was er veel te doen over het verondiepen van de kleiput. Volgens tegenstanders is de natuur in de kleiput al mooi genoeg en is het de vraag wat het effect van het verondiepen is.

