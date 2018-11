Oekraïense familie doet nieuwe poging om in Nederland te mogen blijven

CULEMBORG - Er is nog steeds een kans dat de kinderen van de familie Andropov in Nederland kunnen blijven in afwachting van een definitieve uitspraak in hun procedure. 'Er is nog een sprankeltje hoop. Ik wil alle kansen aangrijpen', zegt de juridisch adviseur van de familie

Adviseur Frank King diende vorige week een spoedverzoek in bij de rechtbank om ervoor te zorgen dat de zonen van het gezin Andropov niet worden uitgezet.

Over de familie Andropov

De familie Andropov bestaat uit moeder Olga, vader Viktor, zonen Maksim (14) en Dennis (10) en dochter Arina (5). Zij woonden 17 jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland. Sinds 2013 startten ze tevergeefs diverse asielprocedures. Ze deden zonder succes een beroep op het kinderpardon.

Begin juli bepaalde de rechter dat het gezin de lopende procedures niet meer mocht afwachten. Het gezin, dat jaren in Culemborg woonde, werd uitgezet naar Oekraïne. De ouders kregen een inreisverbod. De twee zonen kwamen in september via een toeristenvisum voor een paar maanden zonder hun ouders en zusje terug naar Nederland.

Gesprek over uitzetting

Donderdag hebben Maksim (14) en Dennis (10) een gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over hun uitzetting. Die uitzetting is het gevolg van de uitspraak van vorige week, waarin de rechtbank heeft besloten dat de kinderen terug moeten naar Oekraïne. Die uitspraak had volgens King betrekking op de asielzaak die loopt. Hierbij heeft de rechter de gezondheidstoestand van de kinderen niet meegewogen.

Spoedprocedure

King diende een dag na de uitspraak van vorige week een spoedvoorziening in bij de rechtbank, om in een andere lopende procedure van de familie een nieuwe poging te wagen.

'Hierbij gaat het om een verblijfsvergunning die om humanitaire redenen verleend kan worden. Daarbij moet een rechter kijken naar bijvoorbeeld hoe lang iemand hier woont, naar de medische situatie, of het om schoolgaande kinderen gaat en of ze de taal spreken. Dat hoefde in de asielzaak niet. Daarom denk ik dat we bij de spoedprocedure niet kansloos zijn.'

Volgens King zal er eerst een uitspraak moeten komen in de spoedprocedure voordat de kinderen kunnen worden uitgezet. Er is nog geen datum van de zitting bekend.

Naar verwachting valt volgend jaar een definitief besluit over de situatie van de familie Andropov. Dan is pas duidelijk of ze voor altijd in Nederland mogen blijven of niet.

Petitie kinderpardon

De familie Andropov speelt overigens een hoofdrol in de documentaire van presentator Tim Hofman. Hij vraagt met deze documentaire aandacht voor een beter kinderpardon. Hij heeft inmiddels meer dan 200.000 handtekeningen opgehaald voor zijn burgerinitiatief om het onderwerp in de Tweede Kamer bespreekbaar te maken.

De documentaire 'Terug naar je Eige Land' is te zien bij de NPO.