Duizenden dode vissen in Berkel door breuk persleiding

LOCHEM - In de Berkel zijn deze week duizenden dode vissen aangetroffen. De oorzaak is een breuk in een persleiding in Lochem, vlakbij de Berkel en het Twentekanaal, die maandagochtend is ontstaan. Daardoor is er industrieel restwater de rivier ingestroomd.

Het waterschap Rijn en IJssel probeert het restwater sinds maandag al zoveel mogelijk te isoleren en om te leiden. Vanuit het stuwpand Hoge Weide wordt het water overgepompt naar een reservoir van Rijkswaterstaat. Ondanks dat is er toch restwater benedenstrooms in de Berkel terechtgekomen.

Het waterschap waarschuwt om het water tussen Velhorst en Lochem voorlopig niet te gebruiken voor vee en om honden aan de lijn te houden. Ook zwemmen in de Berkel wordt afgeraden, hoewel het water geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

Veel dode vissen in de Berkel

Over een traject van ongeveer 4 kilometer (tot net voor Almen) zijn sinds maandag veel dode vissen en vissen in nood aangetroffen. Het gaat in totaal om duizenden grote en kleine vissen. De dode vissen zijn inmiddels zoveel mogelijk opgeruimd.

Ook zijn er op het traject direct na de breuk vissen gevangen en overgezet naar het bovenstroomse deel van de Berkel. Het waterschap overlegt met de lokale visverenigingen om te kijken of zij nog vissen over kunnen zetten. Ook zijn er door het waterschap beluchters geplaatst om het water van zuurstof te voorzien.

Wat zit er in het water?

Het restwater dat in de Berkel is terechtgekomen, is melkspoelwater met daarin verschillende eiwitten en wat reinigingsmiddelen. Het is afkomstig van een zuivelfabriek. Dit restwater ziet er troebel, grijzig van kleur uit en het kan volgens het waterschap licht stinken.

Het heeft wel als effect dat het zuurstofgehalte in het water afneemt, wat gevaarlijk is voor vissen. Ook heeft het gevolgen voor de waterkwaliteit. Het restwater is zoveel mogelijk overgepompt naar een reservoir in de buurt. Dit reservoir is een stuk braakliggend terrein, dat geschikt is om tijdelijk water in op te vangen. Het waterschap monitort de waterkwaliteit en het zuurstofgehalte van de Berkel.

Persleiding herstellen

Het herstel van de persleiding neemt veel tijd in beslag en is complex volgens het waterschap. Eerst moet de persleiding vrijgelegd worden en dat is donderdag gebeurd, voordat er een omleiding kan worden gemaakt. De aanvoer van het restwater loopt daarna niet meer langs de breuk.