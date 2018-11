Deel dit artikel:













Old Skool Druten nieuw in lijst Bib Gourmand Foto: Old Skool Druten

DRUTEN - Restaurant Old Skool in Druten is dit jaar nieuw in de lijst van Bib Gourmand-restaurants. Gelderland kent in de prestigieuze lijst van Michelin negentien restaurants, één minder dan vorig jaar.

Eigenaar Johan Visser van nieuwkomer Old Skool is apetrots, maar net zo verrast. 'Ik stond met mijn vrouw en kinderen bij de tandarts, toen we het hoorden. We zijn meteen gaan zoeken of het waar was', laat hij weten. Visser ziet de notering als een absolute beloning voor zijn team. 'Mijn vrouw en ik zijn heel erg trots en blij met deze onderscheiding.'



Bib Gourmand-restaurants zijn eetgelegenheden van hoge kwaliteit waar een volledig menu niet meer kost dan 37 euro. Restaurants 't Soerel in Epe en Plaats 1 in Nijmegen zijn hun notering kwijtgeraakt, achttien zaken hebben de eervolle vermelding behouden.



Deze restaurants hebben hun positie behouden: Kromhout - Andelst

Sizzles - Apeldoorn

Twenty 2 - Apeldoorn

In Geuren en Kleuren - Berg en Dal

Puur M - Berg en Dal

Tante Blanche - Brummen

LEV Foodbar - Doetinchem

Het Oude Politiebureau - Ede

Klein Parijs - Harderwijk

Lime - Malden

Bistro Flores - Nijmegen

Witlof - Nijmegen

Cèpes - Otterlo

Oude Post - Renkum

De Tuinkamer, Ruurlo

De Watermolen, Velp

De Weeghbrug - Wamel

Herberg De Zoelensche Brug - Zoelen Zie ook: Bib Gourmand 2019: het complete overzicht

