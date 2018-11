Ambulancepersoneel op pad met helmen en steekwerende vesten

Het aanschaffen van de beschermende kleding gebeurt op advies van Ambulancezorg Nederland. De vesten en helmen gaan tot de standaarduitrusting van alle regionale ambulancediensten behoren.

Volgens woordvoerders van de veiligheidsregio's Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid zijn de vesten echter niet bedoeld voor reguliere inzet maar alleen voor extreem geweld zoals dat bij een terroristische aanslag kan plaatsvinden. In dat kader is bijvoorbeeld ook een terrorismekit aan de uitrusting toegevoegd met zaken als een bodypack om extreme bloedingen te stelpen.

Dreigingsniveau

'Dit gebeurt naar aanleiding van het dreigingsniveau', zegt Annemarie Koop van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 'Je weet nooit wanneer of waar een aanslag kan plaatsvinden. We hebben de kit nog nooit gebruikt, maar we houden er rekening mee dat het nodig kan zijn.'

Ook het Witte Kruis, dat ambulancezorg in Noord- en Oost-Gelderland verzorgt, krijgt scherfwerende vesten. Woordvoerder René Smit: 'Ook wij willen ons personeel beschermen. We hopen dat het materiaal begin 2019 beschikbaar is.' Smit vraagt zich af of dat gaat lukken nu er zoveel bestellingen zijn.

Niet tijdens de jaarwisseling

Van overige geweldsincidenten waarbij de kleding van pas kan komen is in Gelderland-Midden nauwelijks sprake, stelt de woordvoerder. Ook in Gelderland-Zuid acht Koop het niet waarschijnlijk dat de vesten tijdens het werk met bijvoorbeeld de jaarwisseling worden ingezet.

'Mochten er meer gelegenheden zijn waarbij de kleding nodig is, dan kan deze gebruikt worden, maar wij hebben geen signalen van het personeel dat deze bescherming nodig is.' De vesten standaard gebruiken zou ook niet werken, het dragen van de vesten hindert bij de hulpverlening.