'Dit is de kroon op ons werk'; koning bezoekt werklozenproject in Culemborg

Gastvrouw en initiatiefneemster Jolanda Althuis staat nog helemaal na te gloeien van het bezoek van de koning. 'Wat geweldig om de koning te laten zien wat wij hier doen. Het voelt echt als waardering en erkenning voor ons werk'. Ook vindt ze het heel leuk dat het zo'n gewoon gesprek met de koning was: 'de koning was erg goed geïnformeerd en stelde leuke vragen. Dit is de kroon op ons werk'.

De koning bezocht Stichting JobHulp in de Gelderlandfabriek in Culemborg. De stichting is deelnemer van het Oranje Fonds Programma, waar Willem-Alexander en Máxima beschermpaar van zijn. Tijdens zijn bezoek sprak hij met de initiatiefnemers, maar nam hij ook de tijd om te spreken met de vrijwilligers en deelnemers van het project.

Foto: Omroep Gelderland

Zij leert de kinderen Spaans, de kinderen leren haar Nederlands

Shelly Bilgen is maatje van de Venezolaanse Adriana di Giacomo, zij vertelt aan de koning: 'Ik heb met Adriana eerst een gesprek gevoerd over wat zij wil en wat ze allemaal kan. Ze bleek in Venezuela als onderwijzeres te hebben gewerkt, maar spreekt de Nederlandse taal nog niet goed genoeg om hier als leerkracht aan het werk te gaan'. Waarop de koning vroeg wat zij dan voor Adriana kon betekenen. Shelly is allerlei basisscholen gaan bellen en heeft uiteindelijk de Koningin Beatrixschool in Culemborg bereid gevonden om Adriana als vrijwilliger aan te nemen. Adriana geeft de kinderen Spaanse les en de kinderen leren haar weer Nederlands: 'Kinderen blij, Adriana blij'.

Adriana zat stralend met een grote glimlach aan de tafel met de koning. Ze vindt het heel bijzonder dat de koning er was: 'Dat betekent heel veel voor mij'. Net zoals Stichting JobHulp veel voor haar betekent. Dankzij hun hulp is zij nu aan het werk, zij het vrijwilligerswerk. Maar de eerste stap naar een betaalde baan is gezet.

Foto: Omroep Gelderland

Hoge werkloosheid in Culemborg

Culemborg is volgens Jolanda Althuis van stichting JobHulp één van de gemeenten met een hoge werkloosheid, daarnaast lijkt het aantal mensen zonder werk niet af te nemen. Ook is er een grote groep mensen in de bijstand met weinig uitzicht op een baan. De werkloosheid veroorzaakt vaak een minderwaardig gevoel, mensen zitten vaak in een sociaal isolement, bouwen schulden op en zijn vaker vermoeid en gestrest. Vrijwilligers helpen hen weer om mee te doen door bijvoorbeeld ervaring op te doen in vrijwilligerswerk en daarna verder te begeleiden richting een betaalde baan. Ook zijn er groepsbijeenkomsten op lotgenotencontact en trainingen.