Misbruikzaak Alem groter dan gedacht

ZUTPHEN - De zedenzaak rond een 45-jarige man uit Alem is groter dan tot nu toe werd gedacht. Dat bleek donderdagmorgen tijdens een pro-formazitting.

Acht kinderen zijn gefilmd, sommigen zijn aangeraakt. Het is duidelijk wie de kinderen zijn. Hun ouders zijn ingelicht. Er loopt nog een onderzoek naar ander beeldmateriaal, waarop mogelijk nog twintig kinderen zijn te zien. Zij zijn niet aangeraakt. Er is vooralsnog niet vastgesteld dat er ook materiaal is verspreid.

De zaak kwam eind augustus aan het licht, toen een informatiebijeenkomst werd georganiseerd voor de eerst betrokkenen op het gemeentehuis van Maasdriel. Toen bracht het Openbaar Ministerie naar buiten dat er op dat moment vijf slachtoffers bekend waren.

Spijt en schaamte

De verdachte zei voor de rechtbank dat hij spijt heeft en dat hij zich schaamt, ook ten opzichte van zijn gezin. Hij wil meewerken aan alle onderzoeken.

De volgende pro-formazitting is op 10 januari. De zaak wordt op zijn vroegst 14 maart inhoudelijk behandeld.

Actief binnen de gemeenschap

De verdachte woont al jaren in Alem en was actief bij de lokale activiteitenclub voor kinderen van de basisschool en de hockeyclub in Zaltbommel. Door de zaak ontstond veel onrust in het dorp en waren er klachten over onvoldoende voorlichting door de autoriteiten.

Onlangs nog heeft de gemeente een brief naar de betrokken gezinnen gestuurd met informatie over de procedurele stand van zaken bij het onderzoek, zo liet burgemeester Henny van Kooten aan Omroep Gelderland weten. De advocaat van de verdachte gaf eerder al aan dat de zaak ook een grote impact heeft op het gezin van de verdachte.

