Winterswijkse Leonie op weg naar Miss World

WINTERSWIJK - Leonie Hesselink uit buurtschap Kotten bij Winterswijk vertrekt deze donderdag naar China. De Miss World Nederland hoopt de wereldwijde missverkiezing te winnen tijdens een vijf weken durende reis.

Wat Hesselink en de andere vrouwen de komende weken gaan doen, is nog grotendeels onbekend. 'Dat wordt niet bekendgemaakt in verband met de veiligheid, maar ik heb gehoord dat we veel gave dingen gaan doen en evenementen bezoeken', vertelt de studente bedrijfskunde terwijl ze onderweg is naar Schiphol. In ieder geval wordt er dagelijks veel gedanst en getraind om de show voor te bereiden.

Geen bikinironde, maar sociale betrokkenheid

De Miss World-verkiezing is tegenwoordig meer dan het aantrekken van een badpak en iets roepen over wereldvrede. 'De bikinironde is al enige tijd afgeschaft en iedereen heeft een eigen doel', vertelt Hesselink over de veranderingen binnen de verkiezing. Over haar persoonlijke doel wil ze nu nog niet veel kwijt. 'Het heeft iets met borstkanker te maken, een gaaf doel waar ik volledig achtersta.'

Stiekem droomt de Winterswijkse al van de titel Miss World. 'Dan wordt mijn woonadres Londen en ga ik een jaar lang de hele wereld rond!'. Of dat gaat lukken wordt op 8 december bekend.



Zie ook: