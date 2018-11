Deel dit artikel:













Tweede Kamer: volgooien kleiput Winterswijk moet stoppen

WINTERSWIJK - De gemeente Winterswijk moet stoppen met het verondiepen van de kleiput door middel van vervuilde grond. Woensdagavond is in de vaste Kamercommissie een motie van de SP aangenomen waarin gemeenten wordt gemaand niet tot verondiepen van water over te gaan tot er een landelijk besluit over het storten genomen is.

Staatsecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat gaat contact opnemen met de gemeente Winterswijk, maar zegt de gemeente op basis van de huidige wetgeving niet tegen te kunnen houden. De gemeente is dinsdag begonnen om de eerste ladingen licht verontreinigde grond in de kleiput te storten. Winterswijk wil de natuur meer de ruimte gegeven en volgens de gemeente moet dat gebeuren door het watergat minder diep te maken. Er was de afgelopen maanden veel te doen over het verdiepen van de kleiput. Volgens tegenstanders is de natuur in de kleiput al mooi genoeg en is het de vraag wat het effect van het verondiepen is. De gemeenteraad ging eind oktober echter akkoord met het plan. Zie ook: Gemeenteraad Winterswijk stemt in met verontdiepen van de kleiput

