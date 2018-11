Wethouder door het stof: aanpak illegaal opdelen woningen onderschat

NIJMEGEN - Het nieuwe beleid om het illegaal opdelen van huizen tegen te gaan is lastiger uit te voeren dan gedacht. Dat stelt de Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens (Wonen). Om de problematiek op te lossen is volgens Tiemens 'veel meer tijd nodig dan vooraf gedacht'.

Het opdelen van woningen om ze vervolgens per kamer of appartement te verhuren heeft een enorme vlucht genomen in Nijmegen. De gemeente kwam daarom met strenger beleid. Bij drie of meer huurders is er een vergunning nodig en Nijmegenaren mogen niet worden ingesloten door 'verkamerde' panden. Ondanks de nieuwe regels zijn er naar schatting nog steeds tal van illegaal opgedeelde woningen.

Sinds de zomer is er in Nijmegen gestart met handhaving van het nieuwe beleid in zes prioriteitsgebieden. Op die plekken geeft illegale 'verkamering' de meeste overlast. Nu, in november, is de gemeente nog niet eens klaar met het eerste prioriteitsgebied. 'De handhaving loopt nog niet heel hard, dat moet ik erkennen', zo zegt de wethouder.

Bewoners naar stadhuis

Bewoners kwamen woensdagavond in groten getale naar het stadhuis in Nijmegen waar over het onderwerp werd gesproken. De nieuwe regels moeten volgens hen snel en in de hele stad worden gehandhaafd. Er wordt geklaagd over verloedering, overlast en het niet handhaven van eigen regels.

Wethouder Tiemens verdedigt zich ondertussen: 'We kunnen geen blik met toezichthouders lostrekken. Het kost enorm veel tijd en ik snap dat het frustrerend is, maar het is morgen niet opgelost.' Sterker nog: het probleem wordt alleen maar groter. 'De Radboud Universiteit is afgelopen jaar met 2000 studenten gegroeid', vertelt Tiemens. Veel van die studenten hebben onderdak nodig. De druk op de woningmarkt is dus enorm, wat 'verkamering' lucratief maakt voor huisjesmelkers.

'Stop tijdelijk met vergunningen'

Nijmeegse politieke partijen pleiten ondertussen voor een 'verkamerstop.' Nieuwe vergunningen zouden even niet moeten worden verleend omdat er te weinig capaciteit is bij de Omgevingsdienst. Van links tot rechts lijken politici te porren voor dat idee. 'Eerst orde op zaken', aldus Wendy Grutters van Stadspartij de Nijmeegse Fractie. De wethouder voelt er niks voor: 'We moeten aanvragen blijven behandelen. Door vergunningen te verlenen krijgen we juist zicht op illegaliteit', besluit ze.

