Museumpark Orientalis heeft weer geld nodig

Dat bedrag van een kleine zes ton is volgens bestuurder Kees de Ruwe nodig om alles eerst op orde te brengen. 'Dan hebben we het over installaties, ook over de padenstructuur, veiligheid en rolstoeltoegankelijkheid.'

Bedenkingen

Maar veel raadsleden hebben ernstige bedenkingen bij nieuwe investeringen in het museum, amper een jaar nadat de gemeente nog 70.000 euro betaalde voor achterstallig onderhoud. Verschillende raadsleden willen in elk geval een goed doordacht plan zien waaruit blijkt dat het museum zichzelf zou kunnen bedruipen na de aanpassingen.

Paradijstuin en Disneyland

En dat is nu juist het doel van het plan. Na de eerste aanpassingen van zes ton wil het bestuur het hoofdgebouw grondig renoveren en er een aantrekkelijk poortgebouw van maken. Eenmaal binnen krijgt de bezoeker direct een film te zien en aan de achterkant wordt het gebouw open zodat je als bezoeker direct aankijkt tegen de 'Garden of Eden'. Die paradijselijke plannen kosten echter wel het een en ander: 1,6 miljoen.

Plan voor Garden of Eden in Orientalis

Daarnaast wil het museum de bezoeker via een belevingsroute a la Disneyland meenemen langs verschillende thema's. De Ruwe waarschuwt echter dat het geen pretpark wordt. 'Wel een beleefpark.' Kosten voor die beleefroute: zeven ton.

Maar daardoor zal het bezoekersaantal volgens de Ruwe wel stijgen van de huidige 68.000 naar 120.000 zoals het in de hoogtijdagen was, toen het nog het Bijbels Openluchtmuseum werd genoemd. 'Met zo'n beleefpark gaat dat ons prima lukken... Er is veel belangstelling en wanneer wij aansluiten bij de eigentijdse wensen van mensen, dan gaan wij ook echt wel die 120.000 halen.'

Berg en Dal als eerste over de brug

Naast de zes ton die Orientalis van Berg en Dal vraagt, zal er dus nog zo'n 2,3 miljoen van andere partijen moeten komen, zoals rijk en provincie. Maar Berg en Dal is volgens Kees de Ruwe als eerste aan zet.

'Doet de gemeente niet mee dan vrees ik dat ook andere fondsenverstrekkers, zoals de provincie, de overheid maar ook particuliere fondsen niet over de brug gaan komen', legt hij uit.

'Niet de eerste keer dat ze om geld vragen'

Maar volgens Johanna Brouwer van oppositiepartij V.O.L.G. is het juist andersom. 'Laten we eerst maar eens kijken wat ze zelf binnen kunnen halen en dan komt de gemeente misschien over de brug.' Wiebo Kersten van Sociaal Groesbeek noemt het nog 'hoogst onzeker of de andere gelden wel binnenkomen.' Rona de Vree van coalitiepartij GroenLinks vindt het dan ook 'een gok. En het is niet de eerste keer dat ze om geld komen vragen.'

Uit een overzicht dat Omroep Gelderland heeft opgevraagd bij de gemeente Berg en Dal blijkt dat er in het verleden al bijna vier ton in het museum is gestopt, nog afgezien van de 70.000 euro die de gemeente vorig jaar betaalde om het ergste achterstallige onderhoud te plegen en een bedrag van 13.500 euro om een nieuw plan voor de toekomst op te stellen.

Einde al vaak voorspeld

De provincie heeft in het verleden zelfs al 2,5 miljoen euro in het museum gestoken. Maar toen Orientalis in 2016 om 1,5 miljoen euro vroeg kreeg het nul op het rekest. Dat zou toen het einde van het museum betekenen, zo werd er beweerd, maar met kunst en vliegwerk is het museum toch overeind gehouden en is het bezoekersaantal zelfs gestegen van een kleine 30.000 naar een kleine 70.000.

Alex ten Westeneind van oppositiepartij GJS wijst erop dat ook het Bevrijdingsmuseum een vergelijkbaar bedrag heeft gekregen nadat het museum een 'enorme slag heeft gemaakt en is gaan samenwerken met partners. Als Orientalis dat ook doet dan geldt natuurlijk het principe van gelijke monniken gelijke kappen.'

Ziel en zaligheid

En wat als Kees de Ruwe de gemeenteraad van Berg en Dal niet weet te overtuigen? 'Dan is plan B sluiten', zegt hij laconiek maar zo voelt hij het niet. 'Ik voel dat niet zo nee. Wij hebben hier onze ziel en zaligheid in gelegd en wij gaan er echt vanuit dat wij hier de wind op mee krijgen. En lukt dat niet, ja dan zal het voor ons een grote teleurstelling zijn.'