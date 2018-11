Bruls sloopt brandregels voor evenementen: 'Bedacht in Haagse toren voor een weiland'

NIJMEGEN - Als de Haagse brandveiligheidsregels voor evenementen strikt worden nageleefd kunnen we de Vierdaagsefeesten of Appelpop wel opdoeken. Dat stelt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. 'Die regels zijn bedacht in een Haagse toren voor een weiland, ze zijn totaal niet gericht op een binnenstad', zegt hij.

Samen met de andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid stuurt Nijmegen nu een brief naar minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). 'Het moet echt soepeler', zegt Bruls woensdagavond.

Gelijkwaardige oplossingen

Bij de brandregels voor gebouwen mogen 'gelijkwaardige oplossingen' worden bedacht, zolang die even veilig zijn. Makkelijker gezegd: de regels staan niet in beton gegoten. Voor evenementen gaat dat in de nieuwe regelgeving niet op.

En daar zit volgens burgemeester Bruls de crux. 'Dan moeten we eigenlijk zeggen: u moet het precies zo doen als beschreven in de regels', legt hij uit. Maar de omstandigheden voor een evenement op een weiland zijn nou eenmaal anders dan die in een binnenstad, zo betoogt Bruls. De regels moeten dus flexibeler.

Afgelopen Vierdaagsefeesten 'illegaal'

Strikt genomen waren de afgelopen Vierdaagsefeesten dus eigenlijk 'illegaal'. De nieuwe regelgeving is namelijk per 1 januari 2018 ingegaan. Bruls: 'Als we de regels strikt zouden hebben nageleefd hadden we de Vierdaagsefeesten veel kleiner moeten doen. Commercieel is het dan niet rond te krijgen. Had u het voor zich gezien dat ik had gezegd: de Vierdaagsefeesten gaan niet door?'

Minister Grapperhaus heeft nog niet gereageerd op de kritiek. De brief vanuit gemeenten gaat op korte termijn de deur uit.