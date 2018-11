Volg de Zevenheuvelenloop live bij Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Het begon ooit als een bescheiden loop ter ere van het vijfjarig bestaan van een studentenatletiekvereniging, maar inmiddels is de Zevenheuvelenloop een wereldwijd bekende hardloopwedstrijd. Zondag 18 november is de 34ste editie van de loop, die traditiegetrouw 15 kilometer lang is.

Het volledig geasfalteerde parcours leidt de deelnemers andermaal door het mooie heuvelachtige gebied in en rondom Nijmegen. Het aantal inschrijvingen is al opgelopen tot zo'n 33.000, wat een record is voor de Zevenheuvelenloop.

Wie mee wil lopen maar zich nog niet heeft ingeschreven, heeft daarvoor nog heel even de tijd: tot woensdagavond 23.59 uur. Donderdag maakt de organisatie het precieze aantal lopers bekend.

Zevenheuvelennacht

Voorafgaand aan de Zevenheuvelenloop vindt op zaterdagavond 17 november eerst de Zevenheuvelennacht plaats. Daarbij leggen de deelnemers in het donker een parcours van 7 kilometer af met sfeervolle en spectaculaire licht- en muziekeffecten. Vanaf 17.00 uur kan meegekeken worden met de livestream via de app van Omroep Gelderland en via www.gld.nl.

Een dag later zendt Omroep Gelderland de Zevenheuvelenloop 2018 live uit, vanaf 12.45 uur. Ook via de online livestream op www.gld.nl is de wedstrijd van begin tot eind te volgen.

Historie

De Zevenheuvelenloop begon in 1984, toen 500 deelnemers een afstand van 11,9 kilometer aflegden. Sinds 1985 wordt een afstand van 15 kilometer afgelegd. De laatste veertien edities bij de mannen werden allen gewonnen door Afrikaanse hardlopers. In 2010 vestigde Leonard Patrick Komon uit Kenia een record door in 41 minuten en 13 seconden te finishen.

Ook bij de vrouwen domineren de Afrikaanse toppers de laatste jaren steevast. Uitzondering was het jaar 2016, waarin Susan Krumins-Kuijken uit Nijmegen als eerste over de meet kwam. De Zevenheuvelenloop presenteert zichzelf als de mooiste hardloopwedstrijd van Nederland en de snelste ter wereld.

Laatste vijf winnaars (mannen) Tijd na 15 kilometer 2017: Joshua Cheptegei (Oeganda) 41.16 2016: Joshua Cheptegei (Oeganda) 42.08 2015: Joshua Cheptegei (Oeganda) 42.39 2014: Abera Kuma (Ethiopië) 42.18 2013: Leonard Patrick Komon (Kenia) 42.14

Laatste vijf winnaars (vrouwen) Tijd na 15 kilometer Birke Debele (Ethiopië) 48.52 Susan Krumins-Kuijken (Nederland) 49.30 Yenenesh Tilahun (Ethiopië) 50.05 Priscah Jeptoo (Kenia) 46.59 Tirunesh Dibaba (Ethiopië) 48.43