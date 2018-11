Kermisfamilie Eckelboom al 200 jaar actief: 'Opa was een fakir'

De gedachten gaan terug naar de tijd waarin er nog geen mega-attracties waren en de kermis nog variété was. Zo maakte opa Eckelboom furore als fakir in Het geheim van den Magiër. Mensen moesten een handtekening op een leeg veel papier zetten, dat opa daarna in een fles stopte. De brief kwam er vervolgens, voorzien van signatuur, weer uit met een tekst over de toekomst, een soort horoscoop.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Familie Eckelboom

Mien Eckelboom denkt met veel plezier terug aan de verhalen die haar vader Karel vertelde over opa fakir. Karel Eckelboom zette zich gedurende zijn leven in voor het behoud van de nostalgische kermis. Hij kocht attracties uit een ver verleden op en restaureerde ze vakkundig. In 2004 won hij de de prestigieuze Europese Golden Pony Award voor al zijn inspanningen.

In Kermis met de Eckelboompjes vertelt Mien Eckelboom vol liefde over haar grootvader en vader.

Donderdagavond vanaf 17.35 uur bij Omroep Gelderland.