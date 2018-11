'Ik schrik nu echt!', probleem met verzakte woningen Zevenaar lijkt groter dan in 2006

'Als ik nu zie waar de meldingen overal vandaan komen in Zevenaar dan is dat echt heel wijd verspreid en dat was in 2006 niet het geval', zo legt hij uit. 'Scheuren in de woningen, krakende huizen, er komt van alles binnen. Ik verwacht binnen veertien dagen dan ook honderden meldingen van mensen die scheuren in hun woningen zien.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Niet veilig in eigen huis

De familie Bergmans heeft sinds de zomer overal scheuren in hun woning. 'Je kunt naar alle hoeken van ons huis kijken en je ziet ze al', zegt Jan Bergmans. 'Als ik 's nachts in bed lig dan vraag ik me soms echt af of het niet naar beneden komt vallen', vult zijn vrouw Francien aan. 'Je voelt je gewoon niet meer veilig in je eigen huis. Het plezier om hier te wonen is een beetje weg.'

Het heeft de familie Bergmans allemaal overrompeld. Ze hebben een deskundige van de gemeente Zevenaar over de vloer gehad, maar acuut gevaar is er niet. 'Ze doen daarom verder ook niets. Wij willen graag weten hoe dit kan en of de gemeente of het waterschap bij kunnen dragen aan duurzame oplossingen', zegt Jan.

Hij gaat de kar trekken voor het actiecomité ZWIK 2.0, Zakkende Woningen, Inklinkende Klei. In 2006 hielp het comité gedupeerden en nu trekken ze weer samen op.

Bijzondere situatie Zevenaar

Hoewel in Nederland meer meldingen van verzakte woningen binnenkomen, is de situatie in Zevenaar volgens Paul Freriks uniek.

'Factoren in Zevenaar zijn de tunnel van de Betuweroute die hier ligt, er liggen veel te veel stenen in Zevenaar en het feit dat alles vol staat met woningen en wegen. En de grondlagen zijn hier bijzonder, van klei, grind en klei en die klei klinkt in als het grondwaterpeil heel laag is', legt hij uit.

Sociale verantwoordelijkheid

De gemeente Zevenaar moet volgens Freriks op zeer korte termijn met een plan komen voor de aanpak van de problematiek. Deze woensdagavond dient hij hierover een motie in. Dinsdagavond komen alle betrokkenen bijeen om te kijken hoe ze een oplossing kunnen vinden.

Het punt van 'verantwoordelijk' is een lastige volgens Freriks. Huiseigenaren zijn verantwoordelijk en verzekeraars zullen het onder een natuurramp scharen en dus niet uitkeren. 'Maar dat zal mij een zorg zijn, laten we als gemeente sociale verantwoordelijk nemen, want niets is zo erg als dat je je niet meer veilig voelt in je eigen huis', aldus Freriks.