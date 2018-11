VIDEO: Bedrijf uit Tiel verzet 100.000 kuub zand voor strandrace Scheveningen

Slechts acht dagen hebben ze om de enorme crossbaan te bouwen waar maar liefst duizend crossers op kunnen. Het grote werk is inmiddels gedaan. Donderdag volgt de afwerking en vrijdag is de keuring door de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) en kunnen er eventueel nog kleine aanpassingen worden gedaan.

'Het is op alle manieren bijzonder', zegt Harteman. 'De locatie is bijzonder, de enorme tijdsdruk maakt het een uitdaging en de grootte en de bekendheid van het evenement is enorm. Kortom, alles zorgt er voor dat je zo'n project wilt doen.'

Hele hoge eisen

Het begon voor Harteman in de aanloop naar de vorige editie van de strandrace in 2016. Het Tielse bedrijf had de zandverwerking gedaan bij een beachvolleybalevenement. Wilco Harteman: 'Dit was natuurlijk veel kleiner en totaal iets anders, maar het was wel sport en zand. We kwamen hier met iemand in gesprek die veel met sportevenementen doet bij de hoofdsponsor van de strandrace. Zo doende ontstond het eerste contact.'

Maar het was niet zo dat het vanaf dat moment vanzelf ging. 'We moesten de organisatie natuurlijk overtuigen van ons aanbod, maar het was misschien nog wel veel moeilijker om de Australische circuitbouwer Greg Atkins te overtuigen dat we een goede baan konden bouwen. Hij gaat de hele wereld over voor dit soort projecten en hij is zeer vooraanstaand in zijn vak. Hij stelt echt hele hoge eisen.'

Nog spectaculairder

Uiteindelijk beviel het de organisatie kennelijk goed in 2016, want Harteman werd voor deze editie - het evenement wordt iedere twee jaar gehouden - opnieuw gevraagd. 'En ik durf als motorcrossleek te stellen dat het nog spectaculairder en sensationeler is dan de vorige keer. We doen zaterdag tijdens de wedstrijden nog wat begeleidend werk, maar in principe weet ik dat ons werk klaar is en dat we het goed hebben gedaan als het startschot klinkt en de duizend motorcrossers de baan op gaan.'