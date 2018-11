Ontuchtpleger uit Alem voor de rechter

ZUTPHEN - Een 45-jarige man uit Alem staat donderdag voor de rechtbank in Zutphen op verdenking van het maken en het in bezit hebben van kinderporno. Daarnaast wordt hem ontucht met minderjarigen verweten.

De zaak kwam eind augustus aan het licht, toen een informatiebijeenkomst werd georganiseerd voor de eerst betrokkenen op het gemeentehuis van Maasdriel. Toen bracht het Openbaar Ministerie naar buiten dat er op dat moment vijf slachtoffers bekend waren.

Volgens betrouwbare bronnen zou het gaan om kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 15 jaar. Het misbruik zou bij de man thuis hebben plaatsgevonden tijdens logeerpartijtjes.

De politie heeft veel beeldmateriaal bij de 45-jarige man in beslag genomen. Vandaag moet duidelijk worden of er door dat materiaal meer naar boven is gekomen. Wel is duidelijk dat het onderzoek nog niet is afgerond, omdat de zaak nog niet inhoudelijk behandeld gaat worden.

Actief binnen de gemeenschap

De verdachte woont al jaren in Alem en was actief bij de lokale activiteitenclub voor kinderen van de basisschool en de hockeyclub in Zaltbommel. Door de zaak ontstond veel onrust in het dorp en waren er klachten over onvoldoende voorlichting door de autoriteiten.

Onlangs nog heeft de gemeente een brief naar de betrokken gezinnen gestuurd met informatie over de procedurele stand van zaken bij het onderzoek, zo liet burgemeester Henny van Kooten aan Omroep Gelderland weten. De advocaat van de verdachte gaf eerder al aan dat de zaak ook een grote impact heeft op het gezin van de verdachte.