Opgerold Blackbox Security was duister bedrijf: 'Er kwamen jochies in een auto van 2 ton'

De politie Oost-Nederland maakte dinsdag bekend dat ze de cryptotelefoons heeft kunnen ontsleutelen. Op die manier konden er ruim 250.000 chats worden onderschept van criminelen die zich veilig waanden voor politie en justitie. Gevolg zijn tal van aanhoudingen en een reeks nieuwe onderzoeken.

Zie ook: Politie Oost-Nederland kraakte versleutelde chatdienst: veel aanhoudingen

Alles ging contant

Ook een 46-jarige man uit Lingewaard en zijn compagnon, een 52-jarige man uit Boxtel, zijn aangehouden. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de eigenaren van Blackbox Security uit Elst.

'Twee nette mannen, ze reden allebei een Volvo', vertelt iemand uit de buurt. Maar de zaken die ze in de afgelegen loods deden, waren alles behalve zuiver. 'Ze begonnen rond een uurtje of twaalf en waren meestal na een paar uurtjes weer weg', vertelt een ondernemer die liever anoniem blijft. 'Alles ging contant. Een keer in de zoveel tijd kwam de geldwagen langs om alles op te halen.'

Duistere types

Voordat Blackbox Security zich aan de Celsiusweg vestigde, zat het in een pand aan de Bemmelseweg, even verderop. Omwonenden daar waren blij dat het bedrijf vertrok.

Tekst gaat verder onder foto.

Foto: Omroep Gelderland

'Er kwamen onwijs veel duistere types langs. Ook de politie stond regelmatig op de stoep', aldus een buurtbewoner die - uit angst voor represailles - anoniem wil blijven. 'Inmiddels zit er een heel ander bedrijf in. Ik hoop niet dat de eigenaresse hier last van krijgt.'

Bang voor vergeldingsacties

Hoewel de eigenaren van Blackbox Security vastzitten en de website door de politie uit de lucht is gehaald, is er in de omgeving angst voor vergeldingsacties. 'Er zullen vast een hoop mensen boos zijn', reageert iemand uit de buurt niet geheel onterecht.

Tekst gaat verder onder de foto.

De website van Blackbox Security voor die op zwart ging

Criminelen die in het bezit waren van een cryptotelefoon van Blackbox Security dachten veilig te zijn. Nu blijkt dat de politie al het verkeer op de telefoons lange tijd heeft kunnen volgen. 'Ik hoop niet dat ze hier straks op de stoep staan', aldus een omwonende.

Vloek op loods

De eigenaar van de loods aan de Celsiusweg heeft aan een van de ondernemers verteld dat het over en uit is voor Blackbox Security in Elst. Er wordt gezocht naar een nieuwe huurder.

De ondernemer hoopt dat er nu wel een normaal bedrijf komt in de verstopte loods. 'Er zit een vloek op. Voorheen zat er ook al een duister bedrijf in', besluit hij.