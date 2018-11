Staatssecretaris neemt maatregelen tegen plastic afval bij slibstort

ALPHEN - Plastics mogen vanaf 1 januari nog slechts 'sporadisch' in grond en baggerspecie aanwezig zijn. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het is een van de maatregelen die het ministerie neemt om het plastic zwerfafval in de rivieren aan te pakken.

In ons land wordt jaarlijks ruim 40 miljoen kubieke meter grond- en baggerspecie gebruikt om plassen minder diep te maken of om dijken en wegen op te hogen. Het probleem is dat hier vaak plastics en piepschuim tussen zitten. Volgens de huidige wetgeving mag een vijfde van de grond en baggerspecie bestaan uit bodemvreemd materiaal. En daaronder vallen momenteel ook plastics.

Bij het zogenaamde verondiepen van een plas bij Alphen spoelde eerder dit jaar plastic en piepschuim aan. Dat leidde tot onrust bij inwoners van Dreumel en Alphen. De verantwoordelijke projectmaatschappij Nederzand nam vervolgens maatregelen. Zo is er een speciale koker geplaatst om drijvend afval af te vangen en worden de oevers tenminste eens per week opgeruimd. Nu komt de staatssecretaris met strengere regels voor het gebruik van grond en baggerspecie. Hiervoor wordt de Regeling bodemkwaliteit aangepast.

Goede ontwikkeling

Projectbeheerder Herman van der Linde van Nederzand noemt de nieuwe regels een goede ontwikkeling. Hij zegt ervan uit te gaan dat bij de verondieping in Alphen ook nu al aan die strengere regels wordt voldaan. 'Wij hebben na de eerdere problemen onze acceptatiecriteria aangepast en denken dan ook niet dat we de huidige werkwijze moeten veranderen', aldus Van der Linde.

'Plastic kent talloze handige toepassingen, maar hoort niet thuis in het water of het milieu. Het doet er honderden jaren over om te vergaan, dus dit probleem lost niet vanzelf op. Het is wel een probleem dat we met z’n allen gecreëerd hebben en we dus ook met z’n allen op kunnen lossen. Met deze maatregelen binden we wederom de strijd aan met ons plastic probleem', aldus de staatssecretaris in een reactie.

Vijf miljoen beschikbaar

Het ministerie gaat naast de strengere regels voor de slibstort in kaart brengen wat de plekken zijn waar het plastic afval in de rivieren stroomt. Aan de hand van die informatie gaat het ministerie bijdragen aan projecten die ervoor zorgen dat de afvalstromen stoppen. Hiervoor is vijf miljoen euro beschikbaar. Verder gaat Van Veldhoven maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er een einde komt aan het gebruik van plastic bordjes, rietjes en roer- en wattenstaafjes voor eenmalig gebruik.