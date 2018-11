Eigenaar City Club: 'Iemand van de concurrentie heeft het op mijn zaak voorzien'

APELDOORN - De eigenaar van City Club Apeldoorn zit thuis met de gordijnen dicht. 'Ik ben doodsbang,' vertelt hij in tranen aan Omroep Gelderland. Vannacht werden er 'acht of negen schoten gelost' op zijn club in de binnenstad van Apeldoorn.

Besir Baba - zijn achternaam vertelt hij liever niet - zit thuis en heeft naar eigen zeggen geen idee wie er op zijn nachtclub schoot. 'Ik heb geen vijanden of een conflict met iemand.' In de pui van de club zijn woensdagochtend meerdere kogelgaten te zien. Binnen zijn vier kogelgaten aangetroffen volgens de eigenaar.

Concurrentie

Toch heeft hij wel zijn vermoedens. 'Ik denk dat het de concurrentie is. Dat hoop ik tenminste', vertelt hij aan Omroep Gelderland. 'Als het de concurrentie is dan weet ik tenminste zeker dat het over mijn zaak gaat en niet over iets persoonlijk zoals familie. We hoeven dan ook niet verder te zoeken.'

De vrouw van Basir is vanmorgen wel naar haar werk vertrokken maar ook zij is bang, net als zijn drie kinderen. 'Mijn vrouw heeft vanmiddag vrij genomen en de kinderen zijn vanmorgen thuis gebleven van school. We blijven vandaag thuis met de gordijnen dicht.'

Zie ook: Schoten bij uitgaansgelegenheid City Club in Apeldoorn

Verband met brand in juni

Op de vraag of de schoten verband houden met een brandstichting afgelopen juni, antwoordt Basir resoluut; 'Ja, absoluut, dat kan niet anders. Iemand heeft het op mijn zaak gemunt. Het onderzoek naar de brandstichting loopt nog. Maar ik heb al wel een brief van de officier van justitie ontvangen waarin ze zeggen dat ze een verdachte op het oog hebben. Binnenkort er is een zitting.'

(tekst gaat verder onder de foto)



Foto: Niels Kater

Machteloos

Basir voelt zich machteloos en onveilig. 'Ik heb met de politie gesproken en ik word vandaag nog terug gebeld door de recherche als ze klaar zijn met het onderzoek. Maar verder weet ik niks. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.'

Camerabeelden en buurtonderzoek

De politie bekijkt woensdag camerabeelden en is op zoek naar getuigen. Ook is een buurtonderzoek aan de gang. Van de schutters is een signalement bekend: het gaat om twee mannen van ongeveer 1 meter 70 met een normaal postuur.