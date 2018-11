Schoten bij uitgaansgelegenheid City Club in Apeldoorn

Rond 03.00 uur schoten twee onbekende mannen richting de uitgaansgelegenheid. De club was op dat moment gesloten. Na de eerste melding gingen meerder agenten ter plaatse. De schutters waren op dat moment al verdwenen. De politie zette onder meer een helikopter in, maar een zoekactie bleef zonder resultaat.

Kogelgaten

In de pui van de club zijn woensdagochtend zeven kogelgaten te zien. Kleine witte stickers markeren de gaten. In de omgeving van City Club is het verder rustig.

(De kogelgaten zijn duidelijk te zien)



Foto: Niels Kater

Gesprek met eigenaar

Een politiewoordvoerster kan niet zeggen of het gaat om een gerichte actie tegen City Club. 'We hebben inmiddels gesproken met de eigenaar, maar daar doen we verder geen mededelingen over.'

Camerabeelden en buurtonderzoek

De politie bekeek woensdag camerabeelden en is op zoek naar getuigen. Ook is een buurtonderzoek aan de gang. Van de schutters is een signalement bekend: het gaat om twee mannen van ongeveer 1 meter 70 met een normaal postuur.