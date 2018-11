Politie Nijmegen staat versteld van gedrag weggebruikers tijdens spoedtransport

NIJMEGEN - De politie Nijmegen-Zuid roept automobilisten dinsdag op om afgesloten kruisingen voortaan echt niet over te steken. Eerder op de avond werden meerdere kruispunten in de stad afgesloten voor een medisch spoedtransport. Diverse automobilisten hielden daarbij geen rekening met de omstandigheden.

Vanaf de Waalbrug tot aan het Radboudumc waren kruispunten afgezet, zodat een ambulance vanuit Bathmen in volle vaart naar het ziekenhuis kon. De Nijmeegse politie assisteerde daarbij door de kruisingen allemaal vrij te houden. 'Het is verbazingwekkend dat mensen toch langs ons voertuig willen rijden, ondanks dat deze pontificaal op de weg staat met zwaailichten aan', geeft de politie aan via Instagram.

Niet voor de lol

'De zwaailichten hebben we niet voor de versiering aan en de bus parkeren we ook niet voor de lol midden op de kruising.... het mag toch duidelijk zijn dat je er dan niet langs mag en kan', stelt de politie. Op de vraag van een gebruiker of een helikopter geen logischer vervoermiddel was voor het traject van 85 kilometer, antwoordt de politie: 'Ga er maar vanuit dat dit weloverwogen is.'

Twee maanden geleden baarde een filmpje op de website Dumpert opzien. Daarin was te zien hoe een ambulance onder politiebegeleiding van Groningen naar Rotterdam reed. Eenmaal in de havenstad aangekomen werden alle kruisingen vrijgehouden door politiewagens en -agenten.