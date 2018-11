Julian van De Graafschap nummer twee van de wereld met FIFA 19

DOETINCHEM - Trots is hij zeker. Julian van den Berg is de nummer twee van de wereld geworden met het immens populaire voetbalspel FIFA 19. Hij is één van de twee eSporters van de Achterhoekse voetbalclub De Graafschap.

Julian speelde mee in de Weekend League van FIFA 19. Daarin moest hij in één weekend 30 wedstrijden spelen en het opnemen tegen de beste spelers van de wereld. De 18-jarige Julian wist alle 30 wedstrijden te winnen, maar miste net een paar punten om de nummer één van de wereld te worden. Toch is hij tevreden met zijn topprestatie.

'Ik speel al sinds mijn tiende FIFA met mijn vrienden. Met FIFA 17 kwam ik voor het eerst in de top 100 terecht', vertelt hij aan Omroep Gelderland. Zijn talent bleef niet onopgemerkt. Hij werd ontdekt door Team Gullit, een academie voor eSporters.

Spelen in eDivisie

Via deze academie kreeg hij samen met Dani Visser de kans om eSporter voor De Graafschap te worden en komt hij voor de Achterhoekse club uit in de eDivisie. Dit is vergelijkbaar met de normale eredivisie. De e-sporters van de voetbalclubs in de eredivisie nemen het dan tegen elkaar op.

Julian woont in Wassenaar en de Achterhoek is een nieuwe wereld voor hem. Met name de taal. 'Ik heb inmiddels wel een paar woordjes Achterhoeks geleerd.' Na het behalen van de nummer 2-positie droomt Julian alweer verder. 'Ik wil volgend jaar toernooien in het buitenland gaan spelen.'