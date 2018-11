Strijd tegen straatroven en overvallen moet nieuwe golf in Nijmegen voorkomen

NIJMEGEN - Om een nieuwe golf overvallen en straatroven te voorkomen, zet de gemeente Nijmegen samen met de politie een offensief in. Met data-analyse worden de grootste risicogebieden in kaart gebracht. Ondernemers krijgen preventietips en potentiële daders kunnen een bezoekje verwachten.

Begin dit jaar werd Nijmegen geteisterd door een reeks overvallen en berovingen. Maaltijdkoeriers en restaurants waren toen om de haverklap het slachtoffer. Burgemeester Hubert Bruls adviseerde zelfs om 's avonds niet naar afgelegen pinautomaten te gaan. Er werden door de politie uiteindelijk meerdere aanhoudingen verricht.

Zie ook: Messen en vuurwapens: overvallen houden maar niet op

Toename tijdens donkere dagen

'Ieder jaar blijkt dat tijdens de donkere dagen het aantal berovingen en overvallen toeneemt. We willen er zoveel mogelijk aan doen om dit te keren, niet alleen door opsporen van daders, maar ook door acties te ondernemen waardoor het aantal incidenten afneemt', aldus burgemeester Bruls.

In 2017 vonden in de Waalstad 41 straatroven en 12 overvallen plaats. Het zijn de gevallen waarvan de politie op de hoogte is. De daadwerkelijke cijfers kunnen dus een stuk hoger uitvallen. In 2012 was er nog sprake van 90 straatroven en 37 overvallen in één jaar tijd.

Tijdens de aanpak voor de komende periode zullen ondernemers die bovengemiddeld last hebben van het soort misdrijven actief worden bezocht. 'Denk aan maaltijdbezorgers, eenpersoons-afhaalrestaurants en cafetaria's', zegt de gemeente. Er worden onder meer preventietips gegeven.

Daders in de gaten gehouden

Ook potentiële daders kunnen een bezoekje verwachten. 'In het verleden is gebleken dat daders vaak jongens zijn tussen de 15 en 23 jaar. Jongeren die al eens in de fout zijn gegaan, krijgen bezoek van de politie om te laten merken dat ze nog in beeld zijn. Verder bekijkt de gemeente momenteel of er op een aantal scholen voorlichting gegeven kan worden over de consequenties van het plegen van een strafbaar feit voor zowel daders als slachtoffers', besluit de gemeente.

Zie ook: