Politie Oost-Nederland kraakte versleutelde chatdienst: veel aanhoudingen

ARNHEM - De politie Oost-Nederland heeft naar eigen zeggen een grote primeur te pakken. De eenheid is er als eerste in geslaagd versleutelde informatie die criminelen met elkaar uitwisselden te kraken. Daardoor is het rechercheurs gelukt in te grijpen in verschillende lopende onderzoeken. Er zijn veel aanhoudingen verricht.

De politie kondigde eerder op de dag aan veel resultaten te hebben geboekt met een 'doorbraak op digitaal gebied'. Tijdens een speciale persconferentie deed de politie Oost-Nederland uit de doeken wat er is gebeurd.

Versleutelde informatie onderschept

Aart Garssen, diensthoofd van de regionale recherche in Oost-Nederland, gaf aan dat versleutelde informatie is onderschept van criminelen die zich veilig waanden voor de autoriteiten. 'Daarmee hebben we ze een gevoelige slag toegebracht. Het is ons gelukt de encryptie op hun communicatiekanalen te breken en zo live mee te kijken en mee te luisteren naar de berichten.'

'We treden nu naar buiten omdat criminelen argwaan kregen. Ze verdachten elkaar ervan informatie te lekken naar de politie. Dit wantrouwen kan leiden tot represailles. Daarom maken we vandaag duidelijk dat het de politie was die heeft ingegrepen op basis van de onderschepte informatie', aldus Garssen.

Bijzondere operatie

Namens het Openbaar Ministerie gaf Miranda van Turennout aan dat hier sprake is geweest van een bijzondere operatie. Door de chats steeds te scannen kon de politie direct ingrijpen wanneer dat noodzakelijk was. Zo hield de politie vrijdagavond twee personen aan in Elst. Zij leverden met hun bedrijf cryptofoons aan criminelen. Dat zijn toestellen waarmee criminelen met elkaar communiceren zonder afgeluisterd te worden.

Het gaat om een 46-jarige man uit Lingewaard en zijn compagnon, een 52-jarige man uit Boxtel. Hun bedrijf is doorzocht. 'Vandaag zijn beide mannen voor de rechter geleid en in bewaring gesteld', aldus Van Turennout namens het OM. Ze legde uit dat de twee worden verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De website van het bedrijf Blackbox Security in Elst is overgenomen door de politie (de tekst loopt door onder de foto:

Veertien aanhoudingen

De informatie die is buitgemaakt speelt in heel veel zaken, liet Van Turennout weten. 'Het precieze aantal zal later blijken. Het zijn er zeker tientallen en waarschijnlijk meer dan honderd.' In totaal zijn dankzij het onderscheppen van versleutelde informatie al veertien aanhoudingen verricht. Vier daarvan werden dinsdagochtend gedaan.

Hoopvol

De politie en het OM zijn hoopvol dat het onderscheppen van versleutelde informatie nog meer oplevert. 'We rekenen erop dat er nog meer resultaten worden geboekt. We hebben mee kunnen lezen in ruim 265.000 chatberichten. Dat levert een hoop op, zowel informatie in lopende onderzoeken als de mogelijkheid een nieuw onderzoek te starten. Ook hebben we dankzij deze doorbraak de server offline gehaald die het mogelijk maakte voor criminelen om met elkaar te communiceren.'