Jachthonden in actie tijdens Nimrod: Google weet er alles van

DOORWERTH - Een heel leven trainen en maar één kans om te laten zien dat ze de beste zijn: De Nimrod, de jaarlijkse wedstrijd voor jachthonden, wordt vandaag gehouden bij Kasteel Doorwerth. Er zijn achttien deelnemers, die de afgelopen maanden tijdens verschillende wedstrijden hebben moeten bewijzen dat ze klaar zijn voor de Nimrod.

Ook Google, de jachthond van Huub Welling uit Geldermalsen, doet vandaag mee. De hond is geselecteerd op basis van het aantal behaalde punten in het wedstrijdseizoen van dit jaar.

'Hij was erg goed, is twee keer als eerste geëindigd', aldus een trotse Welling. 'De Nimrod is zwaar, het zijn alleen tophonden die er aan mee doen. Omdat het lang duurt voordat een jachthond voldoende getraind is, kan een hond maar één keer in zijn leven meedoen met de Nimrod.'

Jacht moet geen lijdensweg zijn

Welling is zelf, net als veel deelnemers, jager en Google helpt hem daarbij. 'De jacht moet geen lijdensweg worden, en een goed getrainde jachthond is daarom belangrijk.'

Welling hoopt op mooi weer en veel publiek. 'We willen graag laten zien wat de jacht inhoudt, wat we doen. We zijn als jagers met natuurbeheer bezig en willen laten zien wat dat inhoudt.'