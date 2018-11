Deel dit artikel:













Kamervragen over vervuilde grond Barneveld Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - CDA-Kamerlid Jaco Geurts gaat Kamervragen stellen over de mogelijk vervuilde grond in Barneveld. Geurts woont in Voorthuizen, waar mogelijk ook vervuilde grond is gebruikt bij het aanleggen van een nieuwbouwwijk.