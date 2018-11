Weekendsluiting Nijmeegse politiebureau 'efficiënt' of 'pure armoe'?

NIJMEGEN - De sluiting van het Nijmeegse politiebureau in de weekeinden heeft veel stof doen opwaaien. 'Dat in de tiende stad van Nederland het hoofdbureau het hele weekend sluit, is pure armoe', vindt de lokale SP. Burgemeester Bruls zegt de sluiting logisch te vinden en spreekt over een 'efficiëntere inrichting van de dienstverlening'.

Het politiebureau aan de Stieltjesstraat is nu iedere werkdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur. Inwoners van de politieregio onder de Waal kunnen nu in het weekeinde nergens meer op een politiebureau terecht. 'De medewerkers aan de balie zaten in die uren meestentijds te wachten op bezoekers. Daar komt bij dat de politie aangiften ook steeds meer op locatie en ook via internet opneemt', schrijft burgemeester Bruls na vragen van de SP.

'Dat mensen die aangifte komen doen van een ernstig misdrijf voor een dichte deur staan en moeten wachten tot er een auto gestuurd kan worden om ze binnen te laten, is echt onverteerbaar. Als we veiligheid serieus willen nemen, dan hoort het bureau zo vaak mogelijk open te zijn', zegt SP-fractievolger Yurre Wieken ondertussen. Het bureau in Arnhem is bijvoorbeeld nog steeds het hele weekend geopend.

'Armoedig' en 'vreselijk'

De burgemeester benadrukt dat er in geval van spoed altijd direct zal worden gehandeld. Maar in veel gevallen zou er ook op een later moment, online of op locatie aangifte kunnen worden gedaan. De kritiek is niet mals. Reacties op sociale media variëren van 'armoedig' naar 'slecht voor het veiligheidsgevoel' tot 'vreselijk'.

Volgens politiechef Lute Nieuwerth gaat het om een proef. Of het bureau de deuren in de toekomst toch weer opent in het weekend, is onduidelijk.