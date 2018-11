Het dilemma van NEC: met of zonder Achahbar?

NIJMEGEN - Jack de Gier heeft een flink dilemma. Hij maakte een tactische keuze, maar dat werkte niet. En dus moest hij weer terugvallen op Anass Achahbar.

Als de trainer aan de voorbereiding met NEC begint, was hij heel duidelijk. Zijn elftal zou gebouwd worden rondom Anass Achahbar en Sven Braken. De laatste als spits en de eerste als nummer tien, aanvallende middenvelder. En dan zou ook nog Tom Overtoom (foto) op het middenveld staan, die ook meer offensief dan defensief denkt. Een gewaagde spelopvatting, maar daar had hij als trainer van Almere City veel succes mee gehad.

In de eerste twee wedstrijden van het seizoen komt NEC nog vleugelspitsen tekort en wordt Achahbar daar neergezet. Overtoom krijgt op het middenveld ondersteuning van twee controleurs: Mart Dijkstra en Joey van den Berg. Maar met Jonathan Okita komt er een nieuwe vleugelspits bij en gaat De Gier zo spelen als hij had beloofd. NEC scoort met deze aanvallende tactiek heel makkelijk, maar geeft ook veel teveel doelpunten weg. De 4-4 thuis tegen Jong PSV is daar een voorbeeld van. Maar Achahbar en Braken scoren aan de lopende band, dus zij zijn onomstreden.

Uit tegen Almere houdt dat opeens op. NEC geeft achterin weliswaar minder weg, maar blijft doelpuntloos en dus wordt er met 1-0 verloren. Dat is voor de trainer aanleiding om zijn tactiek te veranderen. Achahbar wordt tegen Eindhoven weer vleugelspits en met Frank Sturing komt er een extra defensieve middenvelder bij. Maar dat brengt bepaald geen zekerheid, want NEC komt opnieuw met 1-0 achter. In de rust schakelt De Gier terug naar zijn vertrouwde tactiek, maar dat zorgt niet voor verbetering. NEC oogt onsamenhangend en dwingt maar weinig af. Eindstand: 0-1. foto: Broer van den Boom

Uit tegen Telstar begint NEC weer met Achahbar en Overtoom op het middenveld en werd eenvoudig met 3-0 gewonnen. De balans in het elftal is ook beter, dus dat lijkt een houvast. Maar dat blijkt niets waard tegen TOP Oss thuis. Een ware afgang met 1-5 als vernederende eindstand. Voor De Gier reden om zijn tactiek te heroverwegen. "We gaan voortaan met middenvelders op het middenveld spelen", is zijn conclusie. En dus is dat het einde voor Anass Achahbar, die ook al weken lang uit vorm is en niet helemaal afgetraind oogt. Kevin Jansen komt erbij en Tom Overtoom schuift door naar de positie van Achahbar. Tegen Fortuna Sittard voor de beker wordt met 3-2 verloren, maar het middenveld ziet er stabieler uit.

En dus wordt die tactiek gehandhaafd thuis tegen Jong AZ. Maar dat pakt opnieuw verkeerd uit. NEC krijgt nauwelijks grip op de tussen de linies lopende talenten uit Alkmaar en de 0-1 ruststand is volkomen logisch. Ook na rust loopt het voor geen meter en De Gier keert maar weer terug naar zijn oude tactiek. Achahbar valt in voor Jansen en gaat als aanvallende middenvelder spelen. En direct begint het te lopen bij NEC met Achahbar als de motor van het elftal. NEC wint uiteindelijk met 3-1.

De vraag is wat de trainer nu moet gaan doen. Zelf geeft hij zijn dilemma meteen na de wedstrijd al aan. "Met of zonder Anass, dan wordt de tien-positie anders ingevuld. Ik vind dat een goede ploeg dat moet kunnen en opbrengen. We hebben vandaag gezien dat als de nood aan de man is, het ons drie punten opbrengt". De komende wedstrijden treft NEC met Jong Ajax uit en Sparta thuis twee zware tegenstanders. Met Achahbar op het middenveld is het voetballend vermogen normaliter veel hoger, maar zonder bal is NEC erg kwetsbaar. Als hij zich aan zijn uitspraak over middenvelders op het middenveld houdt, begint hij dus zonder Achahbar of zet hij hem weer op de vleugel, waar hij tot dusverre nauwelijks rendeert. Jack de Gier mag er nog even over nadenken, maar misschien weet hij het al lang.