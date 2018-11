Voorzitter paardenmarkt over schokkende video: 'Niet het beeld van de dag'

HEDEL - Dierenrechtenorganisatie Animals Today heeft schokkende beelden gemaakt van de paardenmarkt in Hedel. In de video lijken paarden hardhandig te worden behandeld en gestrest te reageren op harde muziek. De voorzitter van de paardenmarkt noemt het 'niet het beeld van de dag'.

Karen Soeters van Animals Today bracht maandag samen met Stichting Dier&Recht een bezoek aan de paardenmarkt.

Kritiek

'Paarden en pony’s op de markt in Hedel worden in de nacht en vroege ochtend urenlang blootgesteld aan harde muziek, lawaai van publiek en dronken bezoekers van de feesttent en kermis', zo schrijft Soeters in haar blog. 'De ellende voor de dieren begint al bij het uitladen, waarbij de paarden op ruwe wijze uit de aanhangers getrokken worden en sommigen lelijk ten val komen.'

Bekijk hier de schokkende beelden (tekst gaat verder onder de video):

Momentopname

Voorzitter van de paardenmarkt August van den Anker noemt de beelden een momentopname. 'Ja verdorie, dat had niet moeten gebeuren maar het is niet het beeld van de dag. Ik heb verder geen slechte verhalen gehoord.' Volgens Van den Anker is het logisch dat de paarden gestrest reageren bij het in- en uitladen. 'Maar na 10 minuten komt 99 procent weer tot rust.'

Wat betreft het lawaai geeft Van den Anker toe dat het 's nachts maximaal twee uurtjes te hard is gegaan. 'Maar dat was snel opgelost.' Dat paarden niet genoeg eten en drinken krijgen, is volgens de voorzitter simpelweg niet waar.

Gesprek

Van den Anker staat ervoor open om met Animals Today in gesprek te gaan. 'Met de Dierenbescherming en Eyes on Animals hebben we ook goed contact. We willen best met Animals Today in gesprek, maar dan moeten ze wel naar ons toekomen.'

