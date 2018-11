Dit is de 'leukste slager' van Nederland

'Helemaal geweldig', reageert Van den Berg op de uitslag. Volgens hem is een bezoek aan zijn zaak echt een uitje. 'We prediken het ambacht, dus we hebben een open zaak waarin de bezoekers precies kunnen zien wat we doen. We proberen een huiselijke sfeer te creëren en dat is uniek', legt hij uit.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Vleeschhouwerij in Zetten

Overheerlijke vleestompoes

De slager, die nu vijf jaar in Zetten zit en daarvoor 24 jaar een zaak had in Tiel, is erg trots op de prestaties van zijn team. 'Tijdens de finale in de Jaarbeurs moesten we battlen met de andere provinciewinaars. Ons vernieuwende product, een overheerlijke vleestompoes, viel erg in de smaak', blikt Van den Berg terug.