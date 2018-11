Deel dit artikel:













Eerste knooppunt oorlogsbronnen maakt onderzoek vanaf de bank mogelijk Digitale historische waardenkaart WO2

ARNHEM - Gelderland heeft als eerste provincie een knooppunt in het landelijke Netwerk Oorlogsbronnen. Via de website www.WO2GLD.nl is een digitale kaart van Gelderland te vinden met daarop 800 oorlogsmonumenten, 300 locaties van verzet, strijd en bevrijding en 200 plekken met een beladen oorlogsverleden. Drie historici hebben daarvoor onderzoek uitgevoerd en alle locaties op de kaart zijn verbonden aan bronnen in het netwerk.

Oorlogs-onderzoek met laptop op schoot Het knooppunt moet het zoeken naar oorlogsbronnen makkelijker maken voor mensen die bijvoorbeeld bezig zijn met verhalen achter gebouwen als bunkers, landingsterreinen, kastelen, kazernes, begraafplaatsen of monumenten. Vóór 2000 was deze vorm van onderzoek niet mogelijk en waren onderzoekers vooral aangewezen op papieren archieven, die dan ook nog eens goed ontsloten moesten zijn. Vaak betekende dat veel op pad en veel mensen te spreken zien te krijgen. Het initiatief maakt nu het graven in de oorlogshistorie mogelijk vanaf de bank of aan de keukentafel. Tien miljoen bronnen uit en over WO2 De kaart, een tijdlijn met de 75 belangrijkste oorlogsgebeurtenissen in Gelderland en daaraan verbonden bronnen bieden onderzoekers nu een betrouwbaar handvat om gemakkelijk aan de slag te kunnen. De verhalen van en uit de Tweede Wereldoorlog komen zo steeds meer binnen handbereik van geïnteresseerden. Het Omroep Gelderland-platform '75 jaar vrijheid-op weg naar 2020' maakt de tijdlijn tastbaar via (eerder uitgezonden) reportages. Het Netwerk Oorlogsbronnen wijst de weg in WO2-bronnen die in depots van zo'n 430 erfgoedinstellingen worden bewaard. Via de digitale weg kan geput worden uit meer dan 10 miljoen bronnen uit en over de Tweede Wereldoorlog. Zie de website www.WO2GLD.nl Oorlogsschade aan kasteel Doorwerth (foto Gelders Archief)

