'Film niet bij een ongeval, maar ga helpen'

Ramptoerisme bij een ongeval in Doesburg. Foto: Persbureau Heitink

Het moet afgelopen zijn met het filmen van gewonden na een ongeluk. Dat vindt het Rode Kruis. De hulporganisatie begint deze week een campagne via sociale media, waarbij ze mensen oproept hulp te verlenen bij ongevallen in plaats van te filmen.

'Filmen van heftige situaties met een telefoon lijkt soms wel een soort reflex geworden. Je kunt de tijd die je gebruikt om te filmen ook inzetten om 112 te bellen en eerste hulp te verlenen, want juist dat is in die eerste minuten na een ongeluk van levensbelang', zegt Nico Zuurmond, hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis.

De hulporganisatie stelt dat 90 procent van de Nederlanders filmen bij een ongeval onacceptabel vindt. Een onderzoeksbureau stelde in opdracht van het Rode Kruis 700 mensen online vragen over het onderwerp.

Politie ergert zich aan ramptoerisme

Ook de politie in Gelderland spreekt regelmatig haar ergernis uit over ramptoeristen bij ongelukken. Anderhalve week geleden moest de politie in Doesburg nog schermen om een verkeersslachtoffer plaatsen omdat omstanders aan het filmen waren.

En in september slingerde de politie 13 automobilisten op de bon omdat zij op de A15 bij Deil al filmend langs een ongeval reden.

Zie ook: