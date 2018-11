Glijbaan in zwembad Ede verzegeld door NVWA

In zwembad De Peppel in Ede werd vanochtend spoedoverleg gehouden over de glijbaan die na een reeks incidenten voor onbepaalde tijd is gesloten. Uitkomst: de Crazy Cone is alsnog afgekeurd.

Bij het overleg waren vertegenwoordigers van de gemeente Ede, de NVWA (Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit), de producent van de glijbaan en het zwembad aanwezig. Achter gesloten deuren werd duidelijk dat de NVWA de glijbaan alsnog afkeurt, omdat er teveel incidenten hebben plaatsgevonden. De glijbaan is daarom vanochtend verzegeld en kan niet meer door De Peppel worden heropend, zonder dat de glijbaan opnieuw is goedgekeurd. Tot die tijd blijft de glijbaan bij zwembad De Peppel dicht.

We geven het zwembad nu de gelegenheid om de problemen op te lossen. Benno Bruggink van de NVWA

Tien incidenten

Maandag werd bekend dat glijbaan de Crazy Cone van De Peppel afgelopen zaterdag was afgesloten voor het publiek. De glijbaan was toen nog maar twee weken open, want deze werd op 20 oktober feestelijk in gebruik genomen. Sindsdien deden zich al tien incidenten voor, meldde de directie van het zwembad. Benno Bruggink van de NVWA zegt: 'We geven het zwembad nu de gelegenheid om de problemen op te lossen. Er moet eerst onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de incidenten. Dan moet er weer een officiële keuring worden gedaan en als de glijbaan dan goedgekeurd wordt, moet De Peppel de NVWA vragen om de verzegeling weg te halen'. Hoe lang dat kan duren, weet Bruggink niet: 'Dat hangt vooral van de planning van het Edese zwembad af'.

Tussentijdse maatregelen

Volgens directeur Ronald ter Hoeven werd het zwembad sinds de opening van de glijbaan geconfronteerd 'met mensen die niet heel prettig uit de glijbaan gekomen zijn. Dat varieert van blauwe plekken tot hoofdwonden en zelfs een gebroken enkel, wat heel, heel erg triest is. We hebben in overleg met het keurmerkinstituut dat de glijbaan gekeurd heeft, de bouwer en de gemeente, die de opdracht gegeven heeft, overlegd wat we moeten doen'.

We hebben een aantal maatregelen kunnen nemen, waarbij we dachten dat daarmee de veiligheid verbeterd was. Ronald ter Hoeven van De Peppel

Het gevolg was dat er ingegrepen is om nieuwe incidenten te voorkomen. Ter Hoeven: 'We hebben een aantal maatregelen kunnen nemen, waarbij we dachten dat daarmee de veiligheid verbeterd was. We hebben maatregelen genomen om te zorgen dat mensen op een iets andere manier zouden glijden. We hebben met name tegen volwassenen gezegd dat ze beter kunnen gaan zitten. Daarnaast hebben we meer water in de glijbaan gelaten en dat klinkt raar, maar als je er meer water in doet, wordt de glijbaan langzamer'. En nu er meer water stroomt in de glijbaan dan in de testfase, moet de glijbaan sowieso opnieuw worden gekeurd.

Wil je zien hoe het er in de Crazy Cone aan toegaat? We vonden een filmpje van de glijbaan op YouTube:

De tekst gaat verder onder deze video

Maar dat bleek niet afdoende, want het gewenste resultaat bleef uit. Ter Hoeven: 'Zeker niet het gewenste resultaat, heel triest. Er is toch afgelopen zaterdag weer een incident geweest waarbij iemand op een hele vervelende manier uit de glijbaan is gekomen en ook enigszins buiten bewustzijn is geweest. Daarna hebben we direct gezegd nu is het afgelopen, we sluiten de glijbaan.'

Saskia zit thuis met een enkelfractuur

De 19-jarige Saskia uit Ede brak haar enkel op drie plaatsen in de glijbaan. Dat gebeurde bijna twee weken geleden: 'Toen ik in de trechter terechtkwam maakte ik een klap en kwam ik tegen de zijkant terecht. Ik had zóveel pijn! Niet normaal. Ik schreeuwde het uit. Daarna ben ik geopereerd en nu mag ik zes weken niet lopen en dus ook niet werken. En ik zat net in mijn proefperiode bij een schoenenwinkel, dus zoals het er nu naar uitziet wordt mijn contract niet verlengd. Ik heb een bloemetje gekregen van De Peppel en dat is lief, maar ik hoop dat het zwembad me ook financieel tegemoet wil komen'.

De tekst gaat verder onder deze foto

De 19-jarige Saskia kan inmiddels goed uit de voeten met haar rolstoel en probeert positief te blijven.

Saskia vertelde op Radio Gelderland tegen presentator Rob Kleijs wat haar overkomen is in het zwembad op die bewuste 24 oktober:

Maandagochtend zei een van de jongere bezoekers tegen onze verslaggever: 'Een collega van mijn moeder is bewusteloos van de glijbaan afgekomen. Dat is niet handig'.

Keurmerkinstituut wist nog van niets

Jeroen Bos van het Keurmerkinstituut, dat in opdracht van de NVWA de glijbaan gekeurd heeft, vertelde dat hij tot zijn verbazing uit de media moest vernemen dat er zich incidenten hebben voorgedaan in Ede. Hij was nog niet op de hoogte en kan er inhoudelijk dan ook niets over vertellen. Hij bevestigt wel dat de glijbaan goedgekeurd is en dus gebruikt mag worden.

Bos heeft inmiddels contact gehad met De Peppel om informatie op te vragen over wat er precies gebeurd is. Pas wanneer er informatie binnen is over de incidenten kan hij er een uitspraak over doen.