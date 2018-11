Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Uitslaande brand bij restaurant in Joppe

JOPPE - In Het Bosrestaurant aan de Joppelaan in Joppe is brand uitgebroken. Er zouden geen mensen in het pand aanwezig zijn, meldt de brandweer. Zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Het restaurant ligt vlakbij het spoor, maar het treinverkeer heeft geen last van de brand. Volgens de brandweer is de brand op de bovenverdieping uitgebroken. Er zijn diverse brandweerwagens ter plaatse om het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. 💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: