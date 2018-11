Nog veel wantrouwen bij actiegroepen over ontwikkeling Lelystad Airport

HATTEM - Op een golfpark in Hattem is maandagavond achter gesloten deuren vergaderd door de top van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de verzamelde actiegroepen over Lelystad Airport. Het wantrouwen tegen het ministerie is groot. Sleutelwoord van de bijeenkomst was daarom vertrouwen.

Directeur-generaal Luchtvaart Jan Hendrik Dronkers van het ministerie kwam zelf naar Hattem om te praten met de actievoerders. 'Door onze aanpak proberen we meer vertrouwen te creëren', legt hij na afloop uit.

Verslaggever Ruben van der Scheer was maandagavond bij de bijeenkomst:

'Ze hebben zich nog nooit aan afspraken gehouden'

'Ik heb nog niet het volledige vertrouwen', zegt Jules van der Weerd van actiegroep Hoog over Wezep. 'Het vliegveld gaat gewoon open en ik heb ook de verhalen van Rotterdam in mijn hoofd. Daar zeggen ze dat er nog nooit aan afspraken is gehouden.'

De uitbreiding van vliegveld Lelystad staat gepland voor 2020. Om het vliegverkeer van Schiphol niet te hinderen, moeten vliegtuigen over een lang traject laag vliegen. Omwonenden van de nieuwe routes zijn bang voor geluidsoverlast en de gevolgen voor hun gezondheid.

Een herindeling van het luchtruim moet een einde maken aan die laagvliegroutes. In 2023 moet die klaar zijn. Actievoerders zijn sceptisch over de haalbaarheid daarvan. 'Het is goed gesprekken te voeren. De minister heeft een charmeoffensief gehouden. Maar het was een gebrek aan vertrouwen en dat is een diep wantrouwen geworden. Dus de situatie is minder geworden', concludeert Van der Weerd.

Bij herindeling staat alles ter discussie

De vertrouwenskwestie is de reden dat de hoge ambtenaar naar Hattem is gestuurd. 'Er is veel wantrouwen. De minister wil door een zorgvuldige aanpak meer vertrouwen creëren. Ze wil ook alle belangen in het hele proces daarin meenemen. Een avond als deze helpt daar ook voor.'

Volgens Dronkers is op de avond door ambtenaren duidelijk gemaakt wat een herindeling van het luchtruim betekent. 'Daar waren ook vragen bij als: Staat alles ter discussie? Kunnen we opnieuw dat luchtruim ontwerpen? Daar is het antwoord volmondig ja op.'

Het doel is volgens het ministerie om te komen tot een luchtruim met zo min mogelijk hinder en zoveel mogelijk capaciteit. 'Mensen zijn zo wantrouwend, omdat in het verleden ook over herindeling is gesproken en toen is het er niet van gekomen. Dus mensen moeten overtuigd worden dat het menens is', benadrukt hij.

Vertrouwen in de ambtenaar, niet in het ministerie

Maar ook na een avond praten zijn veel actievoerders niet overtuigd. 'Er is persoonlijk vertrouwen in meneer Dronkers', reageert Jan Rooijakkers van Hoogoverijssel. Een lid van die actiegroep ontdekte vorig jaar fouten in de milieuvergunning waardoor de opening van Lelystad Airport ernstige vertraging opliep.

'Er is geen vertrouwen in wat het ministerie als organisatie doet', legt Rooijakkers uit. 'We hebben vanavond afspraken kunnen maken over waarover we het niet eens zijn en we hebben de toezegging gekregen dat een aantal zaken in de vergunning van het vliegveld wordt opgenomen. Dat is ons plan B. Als de uitbreiding dan toch doorgaat, dat er dan in ieder geval de zaken in staan die we nodig hebben.'

