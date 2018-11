80 uur werkstraf geëist voor deelname aan rellen Geldermalsen

De man werd eerder al tot dezelfde 80 uur werkstraf veroordeeld, maar hij ging in hoger beroep. Het Openbaar Ministerie wil dat de man ook nog een boete betaalt omdat hij bij de rellen een ploertendoder bij zich zou hebben gehad.

Stenen, flessen en zwaar vuurwerk

Op 16 december 2015 bestormden tientallen relschoppers het gemeentehuis in Geldermalsen uit frustratie over een mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente. De raadszaal waar de vergadering over het centrum gaande was moest worden ontruimd. Er werd met stenen, flessen en zwaar vuurwerk gegooid. Ook de uit voorzorg geplaatste hekken bij het gemeentehuis werden omgegooid en de relschoppers raakten slaags met de ME.

Het asielzoekerscentrum kwam er uiteindelijk niet.

Foto: Omroep Gelderland