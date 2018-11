Raad over miljoenbezuinigingen Zutphen binnen anderhalf uur klaar

ZUTPHEN - De oppositie in de gemeente Zutphen wilde niet langer discussiëren over de begroting van de gemeente Zutphen waarin staat dat de gemeente 12 miljoen euro moet bezuinigen.

Een statement van de gehele oppositie maakte dat de raadsvergadering binnen anderhalf was afgelopen. De begroting werd overigens wel aangenomen.

Statement Burgerbelang, D66, CDA, Stadspartij, Bewust ZW, CU:



Het zal u niet verbazen dat wij ons ernstige zorgen maken over de financiële situatie van Zutphen. We hebben gemerkt dat ook de Coalitiepartijen ernstige zorgen hebben over de toekomst van onze mooie gemeente. In het afgelopen jaar hebben wij als oppositiepartijen regelmatig onze hand uitgestoken om er samen uit te komen. Dat zullen we ook blijven doen.



Maar we betreuren het dat oppositie en coalitie op fundamentele punten nog niet dichter bij elkaar zijn gekomen. Bovendien geeft het College ons zeer weinig zicht op een uiteindelijke oplossing.



Daardoor worden wij geplaatst voor voldongen feiten. Voor ons ligt een begroting die op papier, in meerjarig perspectief, sluitend is, maar ons in de praktijk weinig vertrouwen geeft. Worden deze enorme bezuinigingen wel werkelijk gehaald? Of leveren deze voorstellen de gemeente juist extra problemen op?



De bezuinigen vragen meer van de gemeente dan dit voorstel te bieden heeft. Ingrijpende maatregelen vragen om een breed draagvlak, niet allen vanuit de raad, maar juist ook vanuit de samenleving. Dit draagvlak ontbreek op dit moment.



We hebben dan ook de overtuiging dat dit voorstel niet de kern van de problemen raakt, waardoor wij over een jaar opnieuw met grotere tegenslagen geconfronteerd worden.



Wij kunnen als raadspartijen daarom hier geen verantwoordelijkheid voor nemen en zullen tegen dit voorstel moeten stemmen.

Gehele oppositie tegen begroting

Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijk, die nemen we juist want geven aan dat we heel veel zorgen hebben', zegt Hein Brunsveld van het CDA. Hij voegt toe: 'Wat wij hadden gewild is een beter begrip van het college. Op papier klopt het allemaal wel, maar we denken dat het in de praktijk allemaal anders zal zijn'.

Kwetsbaren zijn de dupe

'Het zijn toch de kwetsbaren die het weer het hardst voelen en dat vind ik wel heel triest', zegt Connie van der Tuin van de Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken Zutphen. 'Je ziet nu al dat er bezuinigd wordt op dagopvang en dat betekent dat mantelzorgers het heel zwaar krijgen'.Volgens Van der Tuin zijn de consequenties van de bezuinigingen dat mensen niet meer zomaar toegang tot hulp hebben. Ook zullen kwetsbare mensen weer moeite hebben met het vinden van de plek waar ze terecht kunnen voor informatie. 'Voor de mensen is het echt heel somber'.

Onderzoek naar oorzaak bezuinigingen

Een amendement waarin werd opgeroepen onderzoek te doen naar hoe deze situatie kan zijn ontstaan werd gesteund door de raad. De rekenkamer gaat nu het verzoek behandelen en kijken of ze ook daadwerkelijk onderzoek kunnen doen.

Zutphen wil meedoen in landelijk onderzoek

Daarnaast dringt Zutphen er bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op aan om de problematiek van Zutphen mee te nemen in een groot landelijk onderzoek dat het ministerie gaat doen. Het ministerie gaat in 30 gemeenten onderzoek doen naar de tekorten op jeugdzorg. In een brief die deze maandag naar de vaste Kamercommissie gestuurd is, dringt Zutphen er op aan om één van de dertig gemeenten te zijn.

